Кому разрешат инвестиции вместо штрафов

Минэкономики разработало порядок заключения соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований — это новый механизм контрольно-надзорной политики, так называемого соглашения «инвестиции вместо штрафов». Применять его предполагается, когда приведение бизнеса в порядок санкциями не стимулируется, так как требует больших вложений, а его остановка несет в себе экономические и социальные риски. Заключение соглашений, однако, потребует очень четкого регламента отбора участников для ухода от недобросовестной конкуренции — пока правительство изучает подходы профильного министерства к поиску такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект постановления правительства о порядке заключения соглашений «инвестиции вместо штрафов» между контрольными (надзорными) органами и бюджетными и частными организациями. Механизм предполагает, что компании, не имеющие возможности исправить выявленные при контроле нарушения в срок, смогут договориться о более долгосрочной инвестпрограмме по их устранению в обмен на отказ госорганов от применения к ним санкций (см. “Ъ” от 19 февраля 2025 года и 15 ноября 2024 года). Норма по инициативе Минэкономики внесена законом 540-ФЗ от 28 декабря 2024 года в закон о госконтроле (248-ФЗ), срок таких соглашений не должен превышать трех лет.

Минэкономики предлагает разрешить соглашения для одиннадцати видов госконтроля — это промбезопасность, электроэнергетика, энергетический контроль в сфере теплоснабжения, безопасность гидротехнических сооружений, горный надзор, экологический, геологический, пожарный, санитарно-эпидемиологический контроль, лицензионный контроль производства лекарственных средств и контроль за соблюдением трудового законодательства. Ходатайствовать перед контролерами об отказе от штрафов в обмен на инвестиции в системное решение проблем смогут государственные и муниципальные учреждения, СОНКО, градообразующие и стратегические предприятия, участники реестра предприятий ОПК и компании из ЖКХ, энергетики, связи, транспорта и АПК.

«Ключевой задачей внедрения риск-ориентированного подхода в надзорную деятельность является предупреждение нарушений норм и правил, а не наказание за них. В развитие такого подхода разрабатывается порядок заключения соглашений об устранении выявленных нарушений»,— пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко (курирует реформу контроля и надзора). Основными сферами их применения являются крупные предприятия, которые могут выпускать уникальную продукцию, от лекарств до высокотехнологичной продукции, добавили в аппарате чиновника. Инициатива позволит избежать рисков социальной нестабильности, если проверки будут угрожать остановкой предприятий, а также будет применяться во избежание уплаты штрафов из бюджета в бюджет госорганизациями.

В деловых кругах, однако, воспринимали механизм как инструмент ручного управления экономикой и указывали на риски недобросовестной конкуренции в связи с его избирательным применением.

В Минэкономики, впрочем, подчеркивали, что соглашения и программы по устранению нарушений потребуют согласования в органах прокуратуры как раз ради публичности процедуры и недопущения коррупционных рисков.

Проект документа предусматривает возможность правки уже заключенных соглашений, например для пересмотра их условий при устранении части нарушений или необходимости разделить выполнение программы на этапы. Продление срока действия Минэкономики предлагает разрешить в трех случаях: при необходимости сложных технических работ, возникшей уже после заключения соглашения, при возникновении чрезвычайных ситуаций и при невыполнении обязательств третьими лицами.

«Для того чтобы государство было уверено в исправлении нарушения, будут заключаться такие соглашения с четкими правилами игры: сколько и куда бизнес должен инвестировать для исправления, когда государство должно в этом убедиться»,— сообщили “Ъ” в ведомстве, добавив, что первые проекты могут появиться до конца года. По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом обсуждения документа, также планируется разработать и четкий перечень критериев для заключения соглашений. По данным “Ъ”, в Белом доме пока внимательно следят за реализацией идеи министерством.

Венера Петрова