Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индульгенция от проверяющих

Правительство готовит инструмент ручного управления жесткостью обязательных требований

Минюст опубликовал проект поправок к закону 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)…» — в него предлагается включить норму о праве контролеров заключать с проверяемыми соглашения «о надлежащем устранении выявленных нарушений». «Индульгенция» обяжет проверяемые компании и учреждения согласовать с проверяющими свой путь исправления сроком до трех лет — и одновременно избавит их от санкций за выявленные нарушения (также подготовлены поправки к КоАП). В правительстве говорят, что нововведение — способ избежать рисков социальной нестабильности, если визиты проверяющих будут угрожать, например, остановкой предприятий, а также будет применяться для избежания уплаты штрафов из бюджета в бюджет государственными организациями. В деловых кругах, однако, воспринимают его как очередной инструмент ручного управления экономикой.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минюст подготовил поправки к отдельным законодательным актам (и в первую очередь к закону о контроле и надзоре, 248-ФЗ) — они вводят возможность заключения контролируемыми лицами и надзорным органом соглашений «о надлежащем устранении выявленных при проверках нарушений обязательных требований». При исполнении нарушителем соглашения он будет освобожден от административной ответственности, сами соглашения попадут под контроль прокуратуры, а однократное невыполнение лишит субъекты контроля права заключать их в будущем. Пояснительная записка к поправкам также упоминает об уже готовых корреспондирующих поправках к КоАП: по ним при заключении такого соглашения производство по делу об административном правонарушении и течение сроков давности приостанавливаются.

Оба документа готовились в соответствии с «Концепцией совершенствования контроля и надзора до 2026 года», подготовленной Минэкономики и утвержденной правительством в декабре 2023 года. По ней Минюст и Минэкономики должны были до 30 декабря подготовить поправки к КоАП, дающие право для освобождения бюджетных учреждений и их должностных лиц от административной ответственности при надлежащем исполнении «дорожной карты» устранения нарушений. Это, напомним, давняя идея куратора КНД в Белом доме, вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко — штрафы, выписываемые госучреждениям, уходят из бюджета в бюджет, лишь ограничивая их возможности исправить ситуацию (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Однако формулировки в совместной разработке Минюста и Минэкономики оказались шире первоначального замысла: они допускают заключение соглашений «об исправлении» не только с бюджетными учреждениями, но и с любыми контролируемыми лицами.

По данным “Ъ”, новацию вчера активно обсуждали в компаниях, высказывая опасения, что она будет применяться для смягчения государством жесткости обязательных требований к «своим» активам. Напомним, такие прецеденты есть: так, несколько дней назад правительство своим постановлением ввело отдельную процедуру экологического и технологического аудита для перечня изъятых активов Алексея Хотина, оказавшихся в собственности Росимущества. Целью была «инвентаризация» рисков, которые могут нести опасные объекты в их составе — однако «заодно» их избавили от необходимости платить повышенные экологические платежи (см. “Ъ” от 6 ноября).

Впрочем, как пояснили “Ъ” в аппарате господина Григоренко, в «бюджетной» части освобождение контролируемых учреждений от штрафов мотивировано длительностью бюджетного цикла: чтобы получить ассигнования на исправление недостатков, в госсекторе зачастую нужны месяцы, если не годы, и направление имеющихся средств на уплату штрафов только усугубляет положение. Возможность же выдачи «индульгенций» любым юрлицам объясняется необходимостью обеспечить работоспособность социально значимых и технологически сложных предприятий, которым за нарушения может угрожать приостановка. «Домну невозможно остановить — разжечь ее снова не получится, и это может поставить под угрозу увольнения людей»,— наглядно пояснил собеседник “Ъ”, отметив, что порядок заключения соглашений и перечень оснований для этого будут предельно жесткими и однозначными. Об этом же говорят в Минюсте (он, напомним, основной разработчик 248-ФЗ), предлагая определить порядок заключения, учета, исполнения и фиксации неисполнения соглашений в акте правительства.

В 2025 году правительство намерено заняться донастройкой сформированной в результате реформы системы КНД

Заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики ВШЭ Дина Крылова в целом поддерживает идею соглашений для бизнеса, указывая на их потенциал в снижении издержек и смягчении последствий нарушений. Однако, по ее словам, «ключевая проблема механизма — обеспечение единообразия применения данной нормы в отношении различных контролируемых лиц». Без четкого перечня критериев, когда такие соглашения могут заключаться, возникают коррупционные риски, предупреждает она, особенно если должностное лицо будет самостоятельно определять, в каких случаях заключать соглашение.

«Если все оставят на усмотрение чиновников, мы также рискуем столкнуться с ситуацией, когда одна компания может избежать привлечения к административной ответственности и получит возможность устранить нарушения в разумные сроки, а другая вынуждена будет заплатить штрафы сполна — в таком случае какие-то компании оказываются в более выгодных условиях»,— предупреждает эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев напоминает, что максимальный срок исполнения предписания, вне зависимости от того, каким органом оно выдано, даже с учетом продления составляет три месяца. «Законодательно даже административное приостановление деятельности нарушителя предусматривается до аналогичных трех месяцев. Но в ряде случаев масштабы нарушения не позволяют устранить его в столь сжатые сроки»,— говорит юрист. Часто требуется реализация инвестпрограммы, перенос производства, внедрение новых технологий. «В такой ситуации это создает не только проблемы для самого нарушителя, но еще и нагрузку на уполномоченный орган, который обязан проверять, устранено ли нарушение, рассматривать ходатайства о переносе сроков, составлять новые протоколы. Новый механизм устранит ключевую проблему — нехватку времени»,— отмечает он. По словам Вадима Тедеева, риски злоупотребления возможно ограничить в рамках подзаконных актов, четко и внятно установив условия, при соответствии которым соглашение может быть заключено.

Венера Петрова, Диана Галиева, Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...