Индульгенция от проверяющих

Минюст опубликовал проект поправок к закону 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)…» — в него предлагается включить норму о праве контролеров заключать с проверяемыми соглашения «о надлежащем устранении выявленных нарушений». «Индульгенция» обяжет проверяемые компании и учреждения согласовать с проверяющими свой путь исправления сроком до трех лет — и одновременно избавит их от санкций за выявленные нарушения (также подготовлены поправки к КоАП). В правительстве говорят, что нововведение — способ избежать рисков социальной нестабильности, если визиты проверяющих будут угрожать, например, остановкой предприятий, а также будет применяться для избежания уплаты штрафов из бюджета в бюджет государственными организациями. В деловых кругах, однако, воспринимают его как очередной инструмент ручного управления экономикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минюст подготовил поправки к отдельным законодательным актам (и в первую очередь к закону о контроле и надзоре, 248-ФЗ) — они вводят возможность заключения контролируемыми лицами и надзорным органом соглашений «о надлежащем устранении выявленных при проверках нарушений обязательных требований». При исполнении нарушителем соглашения он будет освобожден от административной ответственности, сами соглашения попадут под контроль прокуратуры, а однократное невыполнение лишит субъекты контроля права заключать их в будущем. Пояснительная записка к поправкам также упоминает об уже готовых корреспондирующих поправках к КоАП: по ним при заключении такого соглашения производство по делу об административном правонарушении и течение сроков давности приостанавливаются.

Оба документа готовились в соответствии с «Концепцией совершенствования контроля и надзора до 2026 года», подготовленной Минэкономики и утвержденной правительством в декабре 2023 года. По ней Минюст и Минэкономики должны были до 30 декабря подготовить поправки к КоАП, дающие право для освобождения бюджетных учреждений и их должностных лиц от административной ответственности при надлежащем исполнении «дорожной карты» устранения нарушений. Это, напомним, давняя идея куратора КНД в Белом доме, вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко — штрафы, выписываемые госучреждениям, уходят из бюджета в бюджет, лишь ограничивая их возможности исправить ситуацию (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Однако формулировки в совместной разработке Минюста и Минэкономики оказались шире первоначального замысла: они допускают заключение соглашений «об исправлении» не только с бюджетными учреждениями, но и с любыми контролируемыми лицами.

По данным “Ъ”, новацию вчера активно обсуждали в компаниях, высказывая опасения, что она будет применяться для смягчения государством жесткости обязательных требований к «своим» активам. Напомним, такие прецеденты есть: так, несколько дней назад правительство своим постановлением ввело отдельную процедуру экологического и технологического аудита для перечня изъятых активов Алексея Хотина, оказавшихся в собственности Росимущества. Целью была «инвентаризация» рисков, которые могут нести опасные объекты в их составе — однако «заодно» их избавили от необходимости платить повышенные экологические платежи (см. “Ъ” от 6 ноября).

Впрочем, как пояснили “Ъ” в аппарате господина Григоренко, в «бюджетной» части освобождение контролируемых учреждений от штрафов мотивировано длительностью бюджетного цикла: чтобы получить ассигнования на исправление недостатков, в госсекторе зачастую нужны месяцы, если не годы, и направление имеющихся средств на уплату штрафов только усугубляет положение. Возможность же выдачи «индульгенций» любым юрлицам объясняется необходимостью обеспечить работоспособность социально значимых и технологически сложных предприятий, которым за нарушения может угрожать приостановка. «Домну невозможно остановить — разжечь ее снова не получится, и это может поставить под угрозу увольнения людей»,— наглядно пояснил собеседник “Ъ”, отметив, что порядок заключения соглашений и перечень оснований для этого будут предельно жесткими и однозначными. Об этом же говорят в Минюсте (он, напомним, основной разработчик 248-ФЗ), предлагая определить порядок заключения, учета, исполнения и фиксации неисполнения соглашений в акте правительства.

Заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики ВШЭ Дина Крылова в целом поддерживает идею соглашений для бизнеса, указывая на их потенциал в снижении издержек и смягчении последствий нарушений. Однако, по ее словам, «ключевая проблема механизма — обеспечение единообразия применения данной нормы в отношении различных контролируемых лиц». Без четкого перечня критериев, когда такие соглашения могут заключаться, возникают коррупционные риски, предупреждает она, особенно если должностное лицо будет самостоятельно определять, в каких случаях заключать соглашение.

«Если все оставят на усмотрение чиновников, мы также рискуем столкнуться с ситуацией, когда одна компания может избежать привлечения к административной ответственности и получит возможность устранить нарушения в разумные сроки, а другая вынуждена будет заплатить штрафы сполна — в таком случае какие-то компании оказываются в более выгодных условиях»,— предупреждает эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев напоминает, что максимальный срок исполнения предписания, вне зависимости от того, каким органом оно выдано, даже с учетом продления составляет три месяца. «Законодательно даже административное приостановление деятельности нарушителя предусматривается до аналогичных трех месяцев. Но в ряде случаев масштабы нарушения не позволяют устранить его в столь сжатые сроки»,— говорит юрист. Часто требуется реализация инвестпрограммы, перенос производства, внедрение новых технологий. «В такой ситуации это создает не только проблемы для самого нарушителя, но еще и нагрузку на уполномоченный орган, который обязан проверять, устранено ли нарушение, рассматривать ходатайства о переносе сроков, составлять новые протоколы. Новый механизм устранит ключевую проблему — нехватку времени»,— отмечает он. По словам Вадима Тедеева, риски злоупотребления возможно ограничить в рамках подзаконных актов, четко и внятно установив условия, при соответствии которым соглашение может быть заключено.

Венера Петрова, Диана Галиева, Олег Сапожков