Проект стал процессом

Ежегодный форум РСПП по контрольно-надзорной деятельности (КНД) вчера впервые зафиксировал согласие ее участников от бизнеса и государства в том, что «революционная» фаза изменений системы их отношений пройдена. Впереди эволюционный процесс, который предполагает оптимизацию вмешательства государства в деятельность компаний для снижения непроизводительных расходов с обеих сторон при контроле рисков нарушения обязательных требований. Бизнес и регуляторы совместно ищут пути такой оптимизации — от постоянного совершенствования индикаторов риска, чтобы избавить предпринимателей от пустых проверок, до экспериментов по реализации механизма «инвестиции в легальную работу вместо штрафов». Также обсуждаются возможности стимулирования компаний, подтверждающих свою добросовестность без проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На форуме РСПП по контрольно-надзорной деятельности — союз традиционно проводит его в рамках Недели российского бизнеса — вчера, по обыкновению, широко были представлены руководители госконтролеров и компаний, однако напряжения между ними не чувствовалось. Это сквозило и в открывающих выступлениях главы РСПП Александра Шохина и руководителя профильного комитета союза Валерия Казикаева: бизнес признает успех совместной с правительством работы по перестройке отношений в КНД, значительное снижение административного давления и расходов на контрольные мероприятия и благодарен за антикризисный поворот властей к профилактике нарушений вместо санкций.

Опубликованный комитетом совместный с ВШЭ и Минэкономики доклад об итогах реформы КНД в 2024 году это впечатление подтверждает: число проверок (365 тыс.) после снятия моратория растет небыстро и по объективным причинам, число заменивших их профилактических визитов достигло 1 млн, оценка экономии от снижения административной нагрузки только в лицензионно-разрешительной сфере (стала второй целью реформы КНД) близится к 1 трлн руб., и называть происходящее реформой уже не нужно — борьба контролеров и тех, кого они контролируют, превратилась в сотрудничество, и стороны готовы обстоятельно обсуждать детали этого эволюционного процесса.

Подтвердило это ощущение и выступление Сергея Вельмяйкина, заместителя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко (он курирует контрольно-надзорную сферу в Белом доме): проверки стали прозрачными, процедуры понятными, настроен мониторинг обратной связи, чтобы улучшать механизм и дальше. «Мы, как и бизнес, хотим донастройки КНД»,— констатировал господин Вельмяйкин, сделав акцент на донастройке. Одной из важных новостей в этом контексте стало его сообщение о поручении господина Григоренко контролерам запустить в 2025 году постоянный мониторинг результативности проверок по индикаторам риска — от использования тех, которые дают более четверти пустых срабатываний, то есть приводят к проверкам добросовестных компаний, предложено отказываться или дорабатывать. Это должно минимизировать взаимодействие «невиновных» с контролерами и сосредоточить усилия последних на требующих вмешательства предприятиях, а также обеспечить постоянное улучшение самих инструментов выявления рисков.

Институт профилактики, позволивший сократить издержки бизнеса и штрафы, будет, однако, меняться: государство исходит из того, что у крупного бизнеса достаточно возможностей, чтобы соблюдать обязательные требования «без подсказок со стороны контролирующих органов», отметил господин Вельмяйкин. По словам заместителя главы Минэкономики Алексея Херсонцева, профилактические визиты как бесплатное консультирование сохранят для МСП, где издержки на консалтинг значимы.

Еще одно эволюционное изменение, которое обсуждают регуляторы и бизнес,— запуск соглашений регуляторов и компаний о надлежащем устранении недостатков. Механизм «инвестиции вместо штрафов» предполагает, что компании, не имеющие возможности исправить недочеты в срок по предписанию контролирующего органа, смогут договориться о более долгосрочной инвестпрограмме по их устранению и получить индульгенцию на этот срок (см. “Ъ” от 15 ноября 2024 года).

Также в планах поиск путей стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами требований, что облегчает работу и регуляторов, и компаний. В закон о госконтроле (248-ФЗ) такая возможность уже вписана, но практическая ее реализация требует выбора пути (согласно докладу о КНД, бизнес хочет расширенных и материальных стимулов, например налоговых льгот; контролеры же, как следовало из выступления на форуме начальника правового управления Ростехнадзора Дмитрия Яковлева, изучают узкую рамку, где снижение частоты контроля при попадании компаний в реестр добросовестных уже рассматривается как стимул.

В целом отношения в сфере КНД теперь укладываются в технократический подход правительства к введению новых регуляторных мер: сначала они обкатываются в экспериментах и в зависимости от их результатов вводятся в оборот или начинается поиск новых. Именно такая судьба, по словам господина Вельмяйкина, ждет механизм «инвестиции вместо штрафов»: чиновник честно признал, что пока невозможно даже предполагать, насколько распространенными они будут. «Однозначного отношения к этому механизму среди контрольных органов нет. Изменения должны найти отражение в положениях о видах контроля, и должен появиться отдельный правовой акт, регламентирующий, в какой сфере, как и при каких условиях работает механизм»,— пояснил он.

Бизнес настаивал: чем платить штрафы, лучше потратить деньги на инвестпрограммы и не допустить новых нарушений. По словам первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, соглашения — это продолжение уже налаженного диалога контролеров и бизнеса. «Мы хотим вообще не видеть контролеров на пороге своих предприятий. И это возможно. Мы видим практику других стран: функции контролеров сводятся к наблюдению, анализу, предупреждению»,— пояснила эксперт.

Неоднозначное отношение к соглашениям с бизнесом, однако, объясняется избирательностью механизма и его антиконкурентным характером. Чтобы минимизировать коррупционные риски и обеспечить необходимые капвложения для нормализации и развития хоздеятельности, согласованием сделок между контролерами и бизнесом займутся прокуроры, сообщил заместитель начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Артем Кононенко.

Олег Сапожков, Диана Галиева