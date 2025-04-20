В Китае роботы приняли участие в полумарафоне
Вчера в пригороде Пекина, Ичжуане, прошел ежегодный забег на 21,1 км. Особенностью нынешнего полумарафона стало то, что в нем приняли участие роботы. 21 человекоподобный робот вышел на старт вместе с 12 тыс. спортсменов.
Во избежание столкновений трасса для роботов была отделена от маршрута людей, идя параллельно с ней. По регламенту для роботов, как и для людей, на трассе были оборудованы пункты питания. Но если людям на этих пунктах традиционно раздавали воду, бананы, яблоки, апельсины и углеводные гели, то роботы подзаряжались в прямом смысле слова — их операторы заряжали или меняли машинам аккумуляторные батареи. Некоторые роботы сходили с дистанции, их заменяли дубликатами, однако в таком случае прибавляли к итоговому результаты штрафные десять минут.
Самым быстрым полумарафонцем среди роботов стала машина Tiangong Ultra, созданная в Пекинском центре инновационных разработок в области робототехники. Время «победителя» составило 2 часа 40 минут (средний темп — 7,35 мин/км, или 7,9 км/ч).
Для человека такое время прохождения является довольно скромным — на Московском и многих других полумарафонах лимит прохождения дистанции составляет три часа ровно. Если участник преодолевает дистанцию за большее время, он не считается дисквалифицированным, однако его время не указывается в официальном протоколе забега. Мировой рекорд в полумарафоне сейчас составляет 56 минут 42 секунды. Его установил угандийский бегун Джейкоб Киплимо 16 февраля 2025 года в Барселоне.