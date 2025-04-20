В Китае роботы приняли участие в полумарафоне

Вчера в пригороде Пекина, Ичжуане, прошел ежегодный забег на 21,1 км. Особенностью нынешнего полумарафона стало то, что в нем приняли участие роботы. 21 человекоподобный робот вышел на старт вместе с 12 тыс. спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Победитель» полумарафона робот Tiangong Ultra Фото: Tingshu Wang / Reuters Робот Mini Hi в кроссовках Фото: Tingshu Wang / Reuters Инженеры бежали дистанцию вместе с роботами Фото: Tingshu Wang / Reuters Робот Noetix N пришел к финишу вторым Фото: Tingshu Wang / Reuters Участники много фотографировались со своими «конкурентами» Фото: Tingshu Wang / Reuters Человекоподобный робот Kuavo во время забега Фото: Tingshu Wang / Reuters Следующая фотография 1 / 6 «Победитель» полумарафона робот Tiangong Ultra Фото: Tingshu Wang / Reuters Робот Mini Hi в кроссовках Фото: Tingshu Wang / Reuters Инженеры бежали дистанцию вместе с роботами Фото: Tingshu Wang / Reuters Робот Noetix N пришел к финишу вторым Фото: Tingshu Wang / Reuters Участники много фотографировались со своими «конкурентами» Фото: Tingshu Wang / Reuters Человекоподобный робот Kuavo во время забега Фото: Tingshu Wang / Reuters

Во избежание столкновений трасса для роботов была отделена от маршрута людей, идя параллельно с ней. По регламенту для роботов, как и для людей, на трассе были оборудованы пункты питания. Но если людям на этих пунктах традиционно раздавали воду, бананы, яблоки, апельсины и углеводные гели, то роботы подзаряжались в прямом смысле слова — их операторы заряжали или меняли машинам аккумуляторные батареи. Некоторые роботы сходили с дистанции, их заменяли дубликатами, однако в таком случае прибавляли к итоговому результаты штрафные десять минут.

Самым быстрым полумарафонцем среди роботов стала машина Tiangong Ultra, созданная в Пекинском центре инновационных разработок в области робототехники. Время «победителя» составило 2 часа 40 минут (средний темп — 7,35 мин/км, или 7,9 км/ч).

Для человека такое время прохождения является довольно скромным — на Московском и многих других полумарафонах лимит прохождения дистанции составляет три часа ровно. Если участник преодолевает дистанцию за большее время, он не считается дисквалифицированным, однако его время не указывается в официальном протоколе забега. Мировой рекорд в полумарафоне сейчас составляет 56 минут 42 секунды. Его установил угандийский бегун Джейкоб Киплимо 16 февраля 2025 года в Барселоне.

Евгений Хвостик