Группа неудавшегося преследования

Победителем Barcelona Open Banc Sabadell, турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €2,9 млн, стал Хольгер Руне. Переиграв в финале в двух сетах Карлоса Алькараса, он вернулся в первую десятку мирового рейтинга и одновременно не позволил испанцу заметно приблизиться там к лидеру Яннику Синнеру. Вместо Алькараса на второй позиции оказался Александр Зверев, выигравший в Мюнхене титул на аналогичном по статусу состязании BMW Open с призовым фондом €2,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проиграв финал в Барселоне Хольгеру Руне (на фото справа), чемпион недавнего «мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас не смог взять второй титул за две недели

Фото: AP Проиграв финал в Барселоне Хольгеру Руне (на фото справа), чемпион недавнего «мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас не смог взять второй титул за две недели

Фото: AP

После того как в середине февраля Янник Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) достигли соглашения по поводу трехмесячной дисквалификации сильнейшего теннисиста мира, наказанного за ошибки его медицинского персонала, которые привели к положительным допинг-пробам, прошло уже десять из двенадцати недель. Однако ближайшие преследователи итальянца в мировом рейтинге, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев, по-прежнему находятся на значительном отдалении от него.

То, что к моменту завершения срока своего наказания в середине мая Синнер сохранит лидерство, стало ясно еще по итогам мартовских американских «мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Особенно невразумительно до недавнего времени выглядел Зверев, который на шести турнирах, проведенных с начала февраля до начала прошлой недели, ни разу не выиграл более двух матчей подряд и набрал 320 рейтинговых очков, что для теннисиста его уровня крайне мало.

С этой точки зрения воскресный успех Зверева на турнире в Мюнхене, где он в финале в день своего 28-летия в двух сетах разобрался с американцем Беном Шелтоном — 6:2, 6:4, можно считать настоящим прорывом, пусть даже состав участников состязания BMW Open, которое в этом году впервые получило категорию 500, выглядел не очень внушительно.

Тем временем в Барселоне, где посев возглавил победитель недавнего «мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас, собралась более солидная компания, состоявшая из пяти представителей первой десятки и еще двух игроков из топ-15. Один из них, 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне, в полуфинале справился с Кареном Хачановым и стал соперником испанца по финалу.

Впервые попав в первую десятку два с половиной года назад, Руне прошлой весной надолго покинул ее. Причиной тому стал спад в результатах: за весь 2024 год он не взял ни одного титула и ни разу не прошел дальше четвертого круга на чемпионатах Большого шлема. Заметно прибавил датчанин лишь в последние недели. Сначала он дошел до финала в Индиан-Уэллсе, а теперь завоевал пятый за карьеру титул, причем весьма престижный.

Еще большей весомости этому успеху Руне придает тот факт, что в Барселоне он справился именно с Алькарасом, двукратным (2022, 2023) чемпионом этого состязания, которого горячо поддерживала публика.

Отдав первый сет на упорнейшем тай-брейке, испанец во второй партии сначала ушел в подтрибунное помещение на медицинский тайм-аут, а затем довольно быстро сложил оружие, проиграв ровно за 100 минут — 6:7 (8:10), 2:6.

Этот результат лишний раз подтвердил тот факт, что погоня за Синнером, которую попробовали организовать Алькарас и Зверев, в целом у них категорически не получается. Если в середине февраля итальянец опережал немецкого теннисиста на 3195 очков, а испанца — на 3920, то теперь даже с учетом 1400 очков, потерянных с тех пор Синнером, он выигрывает у вернувшегося по итогам недели на второе место Зверева 1885 баллов, а у Алькараса — 1890.

В среду, 23 апреля в Мадриде стартует второй грунтовый «мастерс» — последний турнир, который из-за дисквалификации пропустит Синнер. Впрочем, опасаться погони ему по-прежнему не следует. Даже при худшем для итальянца раскладе через две недели он будет опережать ближайшего преследователя, Зверева или Алькараса, более чем на 1000 очков.

Евгений Федяков