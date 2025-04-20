Семейное счастье, планета и собака

В основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ), открывшегося 17 апреля, в этом году три российские картины: двух постоянных участников фестиваля и одного дебютанта. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Двое в одной жизни, не считая собаки» — это набор сценок из стариковского быта: смешных, трогательных, иногда грустных

Фото: Киностудия «Сентябрь» «Двое в одной жизни, не считая собаки» — это набор сценок из стариковского быта: смешных, трогательных, иногда грустных

Фото: Киностудия «Сентябрь»

«Планета» — полнометражный игровой дебют Михаила Архипова, вдохновленный биографией советского режиссера Павла Клушанцева, работавшего в 1960-х годах на «Леннаучфильме». В последние лет десять о нем часто стали говорить как о пионере визуальных и спецэффектов в кино, вдохновившем Стэнли Кубрика и Джорджа Лукаса. Фильм Клушанцева «Планета бурь» (1961), перемонтированный на студии Роджера Кормана, действительно шел в американских кинотеатрах, да только никакого влияния на киноиндустрию не оказал.

Для советского кино Клушанцев тоже остался чудаком-одиночкой, мастерившим спецэффекты «на коленке» и преодолевавшим сопротивление начальства, чтобы создавать на экране свои фантастические миры.

Об этом и рассказывает «Планета», где главный герой, сыгранный Сергеем Гилевым, носит фамилию Беренцев, а «Леннаучфильм» назван «Совнаучфильмом».

Сюжет здесь не главное: это скорее фантазия о герое своего времени, в котором соединились мечты о будущем с невероятными открытиями, воспоминания о мрачном прошлом (актер, которого Беренцев берет на главную роль в своей картине, вернулся из лагерей) и настоящее с бурными политическими и культурными изменениями. Неспешный ритм прерывается документальной хроникой, в которой мелькают Хрущев, Кеннеди, Кастро, Мэрилин Монро, Гагарин. А стилизация под пленочное ретро и рукодельные ленты самого Клушанцева создает нездешнюю атмосферу, где реальность почти неотличима от иллюзии. Фильм достаточно требователен к зрителю, но это одна из самых своеобычных и нестандартных работ не только в основном конкурсе, но и вообще на нынешнем ММКФ.

На противоположном конце спектра от радикально авторской «Планеты» находятся «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева — кино максимально доступное и очень просто устроенное. В 2020 году Зайцев получил главный приз ММКФ за «Блокадный дневник», а в 2023-м представил на фестивале сиквел подростковой мелодрамы «14+» (2015) — «14+. Продолжение» о молодом человеке, рвущемся служить в армии. Теперь от юности режиссер перешел к «возрасту дожития» и рассказывает о паре питерских интеллигентов, тихо коротающих свой век в квартире, где книг больше, чем мебели.

Понятно, что если выпустить на экран Светлану Крючкову и Александра Адабашьяна, снабдить их симпатичной собачкой и просто не мешать, то зрительские сердца будут мгновенно завоеваны. Оба артиста очень органичны в своих ролях и взаимодействуют так естественно, как нечасто, увы, увидишь в современном отечественном кино. Компанию им составляет юная Полина Гухман, и она совсем не теряется на фоне именитых старших коллег.

Сценарий при этом представляет собой набор сценок из стариковского быта: смешных, трогательных, иногда грустных.

По касательной задеваются такие злободневные темы, как отношение местных властей к пенсионерам и ветеранам, домашнее насилие, эмиграция (сын героев уехал из страны, и отец с этим смирился, а мать болезненно переживает расставание), разгул телефонного мошенничества. Но общая интонация остается умилительно-утешительной. Пожалуй, в программе международного кинофестиваля такой картине делать нечего, а вот сводить на нее маму или бабушку — вариант самый подходящий.

Стася Толстая дебютировала на ММКФ два года назад со своим «Тайным влечением» о профессиональных и любовных перипетиях студентки театрального вуза. Теперь она возвращается с экранизацией романа Льва Толстого «Семейное счастье». Впрочем, несмотря на обращение к классике, в обоих фильмах есть стилистическое и содержательное единство, тем более что адаптация романа происходила «по мотивам». Поэтому, наверное, не стоит удивляться смелости нарядов дворянок XIX века и петербуржским балам, больше похожим на тематические вечеринки в неоновых огнях.

Впрочем, и то, и другое, и современная музыка в саундтреке — давно уже общее место в фильмах из жизни прошлых эпох, вспомнить хоть недавнего «Пророка» или любой модный костюмный сериал.

К достоинствам «Семейного счастья» можно отнести актерские работы, особенно Евгения Цыганова и дебютантки Евгении Мироновой в роли его юной жены.

Но визуальные решения, полные многозначительного и до предела банального символизма, и романные коллизии, сведенные к мелодраме, топят и их, и фильм в целом.