В Москву из Иерусалима доставили благодатный огонь

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в московский храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение. На нее прибыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Из Иерусалима в Москву благодатный огонь перевозила делегация Фонда Андрея Первозванного. В аэропорт Внуково его доставили спецбортом «Роскосмоса» поздно вечером 19 апреля. Лампады с огнем отправили и в другие регионы России.

На пасхальную службу в храм Христа Спасителя приехал президент Владимир Путин. «РИА Новости» передает, что на ночное богослужение к храму в центре Москвы пришли несколько тысяч человек.

20 апреля христиане отмечают Пасху. В 2025 году дата празднования совпала и у православных, и у католиков.