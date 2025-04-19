Мантуров распорядился расширить программу льготного автокредитования

Первый вице-премьер Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу расширить программу льготного автокредитования. В министерстве рассчитывают на позитивный эффект для авторынка от этой меры, однако рекордного роста продаж ожидать не стоит. Об этом сообщает министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок. Но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модельной линейки АвтоВАЗа»,— сказал министр после запуска промышленного производства Lada Iskra на основной площадке производителя в Тольятти (цитата по ТАСС).

По итогам марта средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на 1,5 п. п. по сравнению с февралем. В результате по итогам месяца выросло число новых кредитов и их общий объем — на 7% и 11% соответственно. Оба эти показателя рынка автокредитования в первые два месяца года не росли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автокредиты выдались подешевевшие».