Автокредиты выдались подешевевшие

По итогам марта средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на 1,5 п. п. по сравнению с февралем. В результате по итогам месяца выросло число новых кредитов и их общий объем — на 7% и 11% соответственно. Оба эти показателя рынка автокредитования в первые два месяца года не росли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О снижении в марте средних ставок и средней полной стоимости кредита (ПСК) по выданным автокредитам свидетельствуют данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ, есть в распоряжении “Ъ”). Согласно им, в марте средняя ПСК снизилась на 1,5 п. п. по сравнению с февралем, до 22,28% (максимум был зафиксирован в январе 2025 года — 24,8%). Средняя ПСК на новые автомобили в марте составила 19,95%, на б/у — 28,77%. Доля кредитов на покупку новых машин в выдачах составила 66% (против 68% в феврале).

Снижение средней ПСК, скорее всего, связано с усилением субсидированной поддержки брендов, которая направлена прежде всего на распродажу скопившихся на складах автомобилей, указывает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова. «Маржа может быть снижена банками, чтобы привлекать больше заемщиков после последних двух месяцев, в которые не было больших объемов выдач»,— добавляет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

В результате после двух месяцев стагнации выдач, как в денежном, так и в количественном выражении, в марте банки показали рост. Согласно данным БКИ ОКБ, за март банки выдали 68,85 тыс. автокредитов на 87,75 млрд руб. По сравнению с февралем количество выдач автокредитов в марте выросло на 7%, объем — на 11%.

В банках подтверждают тенденцию. «Мы зафиксировали рост на 15%, который был обусловлен общим увеличением рынка, а также запуском новой стратегии, направленной на повышение уровня одобрений,— говорит начальник управления автокредитования Ингосстрах-банка Андрей Еременко.— В апреле мы прогнозируем сохранение текущего уровня продаж». В марте выдачи автокредитов по сравнению с февралем выросли на 16% по числу и на 19% по объему, сообщили в ВТБ. «Мы связываем динамику с сезонным оживлением потребительской активности, окончанием квартала и спецпредложениями от дилеров»,— указали там. По словам руководителя направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Ильи Долгих, на мартовский рост выдачи автокредитов банком повлияла программа господдержки, а также успешный запуск партнерских проектов с автобрендами (о таких проектах см. также справку).

Тем не менее в целом первый квартал проиграл по выдачам как предыдущему кварталу (сокращение на 15% в количественном выражении и на 24% — в денежном), так и первому кварталу 2024 года (снижение на 41% и 49% соответственно).

А если говорить о перспективах, то уже в начале апреля ставки по автокредитам пошли в рост и средняя ПСК поднялась до 24,35%, следует из данных БКИ ОКБ. Кроме того, с апреля заработал первый этап макропруденциальных лимитов для банков, напоминают в ВТБ. «Теперь ЦБ регулирует максимальный объем выдач в зависимости от долговой нагрузки заемщика и ограничивает выдачу долгосрочных кредитов,— отмечают там.— В этих условиях мы ожидаем сокращения общерыночных продаж по сравнению с мартом». По итогам второго квартала в ВТБ прогнозируют выдачу в целом по рынку автокредитов примерно на 272 млрд руб., что будет соответствовать снижению год к году на 58%. По мнению президента инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, для второго квартала можно прогнозировать постепенную стабилизацию рынка автокредитования, но возвращение к показателям прошлого года представляется маловероятным. «Во втором квартале объем выдачи в сегменте будет ниже средних значений прошлого года, так как процентные ставки на рынке все еще высокие»,— заключает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Субсидии снижают ставки Конъюнктура Средние ставки по кредитам на новые иностранные автомобили снизились в первом квартале 2025 года до 11,4% годовых по сравнению с 13,8% в четвертом квартале 2024 года. Это следует из обзора «FAST.Авто» (b2b-сервис кредитования, страхования и лизинга для дилеров и автопроизводителей). Аналитики указывают, что снижение спроса и увеличение складских остатков (см. “Ъ” от 7 марта), а также потребность в сохранении доли на рынке привели к увеличению программ субсидирования от автопроизводителей. В результате снижается ставка кредитования. При этом в «FAST.Авто» отмечают, что максимальное уменьшение ставки по программам субсидий возможно на коротких сроках кредитования. В частности, в первом квартале 2025 года средний срок автокредита составлял 49 месяцев, тогда как годом ранее — 52. Субсидии повлияли и на увеличение среднего размера первоначального взноса. В первом квартале 2025 года он достиг 1,59 млн руб., заметно превысив среднюю сумму кредита (1,44 млн руб.). В первом квартале 2024 года сумма кредита (1,51 млн руб.) превышала первоначальный взнос (1,35 млн руб.). Директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова не исключает дальнейшего снижения ставок до конца второго-третьего кварталов. При этом директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик отметил, что если на фоне снижения ключевой ставки «произойдет увеличение спроса на автомобили, то автобрендам будет не так выгодно поддерживать программы субсидий». Елена Ванюшина, Ксения Дементьева

Ксения Дементьева