Китай берут оптом

На фоне роста интереса к оптовой торговле товарами из Китая все больше российских компаний начинают запускать собственные сервисы для предпринимателей. Так, например, поступил CDEK.Shopping, планирующий запуск отдельного проекта по трансграничной торговле для юрлиц в партнерстве с платформой JoomPro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сервис доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping сообщил “Ъ” о запуске B2B-продажи, что позволит российским компаниям оформлять оптовые закупки напрямую у азиатских поставщиков. Проект позволит оператору не только выйти на новый рынок, но и увеличить к концу 2025 года общий объем заказов из-за рубежа на 15–20%. За 2024 год оборот импортных заказов у CDEK.Shopping составил почти 4,8 млрд руб., что больше на 30,1% год к году, сообщили “Ъ” в самой компании. Развивать направление компания будет в партнерстве с маркетплейсом для корпоративных заказчиков JoomPro, занимающимся оптовыми закупками из Китая.

По данным основателя консалтингового агентства «Шольчев» Евгения Шольчева, за 2024 год число заказов товаров, сделанных российскими предпринимателями в Китае, выросло на 60% год к году. Операторы доставки начали запускать различные сервисы для поставок заказов из Китая для предпринимателей, поскольку в этом сегменте наблюдается высокая динамика роста, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее данным, сегмент B2B российского рынка трансграничной торговли в 2024 году увеличился более чем на 30% год к году, B2C — примерно на 20%.

У самого СДЭК доставка коммерческих грузов пользуется спросом. В 2024 году количество юрлиц, воспользовавшихся курьерскими услугами компании, выросло на 14%, достигнув более 526 тыс., подсчитал директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова.

Конкуренция на рынке оптовых закупок товаров у иностранных производителей усиливается, считает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. Число транспортных компаний, занимающихся одновременно подбором поставщика в другой стране, в том числе в Китае, заключением контрактов, доставкой и таможенным оформлением грузов, с каждым годом растет все более высокими темпами. Одних только таможенных представителей, которые, как правило, берут транспортную экспедицию на себя, более 1 тыс., добавляет госпожа Шленская.

В реестре Федеральной таможенной службы на 18 апреля таких представителей насчитывается более 1,4 тыс. Также госпожа Шленская отмечает, что для СДЭК это направление не является профильным и отличается специфичностью, в том числе с точки зрения работы с документацией, досмотрами и самой стоимости груза. По этой причине, считает эксперт, оценить успешность запуска направления на данный момент достаточно сложно.

На рынке трансграничной торговли CDEK.Shopping занимает четвертое место после Aliexpress, Ozon и Wildberries. Доля CDEK.Shopping в 2024 году не показала заметного роста, в отличие от конкурентов, чей бизнес рос в том числе из-за активных инвестиций в сегмент доставки из-за границы, отмечают аналитики.

По данным экспертов, рост оборота трансграничной торговли по итогам 2024 года достиг 330 млрд руб., что больше на 4,7% год к году. Но на долю такой торговли приходится всего 3% от общего оборота всего рынка e-commerce, отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли. В январе—феврале 2025 года объем интернет-торговли составил 1,7 трлн руб., что на 34% больше год к году, из этой суммы на трансграничную торговлю пришлось 49 млрд руб., или 2,9% от общего объема рынка.

Алина Мигачёва