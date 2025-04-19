Додик рассказал, как Великобритания хотела его ликвидировать

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Великобритания готовила 40 военных, которые должны ликвидировать его при задержании. Информацию об этом он получил от премьер-министра и трех президентов европейских государств.

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а "грохнуть" под предлогом "оказания сопротивления", очевидно по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат»,— заявил господин Додик (цитата по сербскому изданию «Вечерне новости»).

По его словам, западные политики предлагали ему уйти в сторону и отказаться от своей деятельности. Но он отказался покидать пост, даже если его задержат сотрудники стран НАТО.

26 февраля суд БиГ признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» и приговорил его заочно к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную деятельность. А 12 марта прокуратура страны потребовала задержать его, однако в Сербии это назвали невозможным. После власти БиГ направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск, однако и он был отклонен.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Розыск Милорада Додика не стал международным».

Екатерина Отрашкевич