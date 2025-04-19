Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Там ожидается схождение благодатного огня накануне Пасхи. Ежегодная миссия осуществляется с 2003 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Shir Torem / Reuters

«Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль. Поэтому мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который, мы в этом уверены, должен наступить буквально через несколько часов»,— сказал глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин (цитата по «РИА Новости»).

Пасху христиане отметят завтра, 20 апреля. Дата совпадает у православных и католиков. Благодатный огонь сходит на месте, где, согласно Библии, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

После получения огонь доставят в 16 стран. В Москве его получат в храме Христа Спасителя и 15 других церквях, а также направят в несколько десятков городов России. Российская делегация прибыла в Иерусалим сегодня ночью.

Екатерина Отрашкевич