Российская делегация прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Иерусалим и посетила храм Гроба Господня. В полдень 19 апреля там сойдет Благодатный огонь, который доставят в Россию на Пасху. Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин также посетил аудиенцию у патриарха Иерусалимского Феофила III.

«Я хочу сказать вам, что Иерусалимская церковь является материнской Церковью для православных конфессий. Это место — наш дом»,— сказал Владимир Якунин на аудиенции (цитата по ТАСС). Он добавил, что патриарх Иерусалимский проводит большую работу по укреплению христианского присутствия на Святой земле.

В 2025 году и православные, и католические христиане отпразднуют Пасху 20 апреля. Благодатный огонь из храма Гроба Господня доставят в 16 стран. В Москву его привезут спецбортом, откуда направят в несколько десятков городов России.