Жрица любви угрожала полицейским ножом во время задержания в центре Петербурга

Вечером 1 апреля полицейские прибыли в хостел на Владимирском проспекте, 3, чтобы проверить, есть ли там бордель, сообщает 78.ru. На месте сотрудники правопорядка застали «жрицу любви», ей оказалась 48-летняя уроженка Сыктывкара.

Женщина принимала клиентов за 5 тыс. рублей. Во время задержания она схватилась за нож и начала угрожать правоохранителям расправой. Тем не менее, ее удалось задержать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нетрезвый петербуржец поджег дверь после ссоры с родственниками и застрял в лифте.

Андрей Маркелов