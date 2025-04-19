Первый «Туристический вагон» поезда «Ласточка» отправится в Выборг 26 апреля

Отправиться в Выборг в специальном «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка» можно будет с 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Первый поезд тронется с Финляндского вокзала 26 апреля в 09:30. По пути жители Северной столицы и гости города смогут услышать историю достопримечательностей региона.

«В пути следования пассажиры узнают интересные и необычные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут»,— сообщили в ОЖД.

Также «Туристический вагон» отправится в Выборг 2,3, 10, 17, 24 и 31 мая. Ознакомиться с датами поездок в июне, июле, августе, сентябре и октябре можно в официальном Telegram-канале ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 190 тыс. пассажиров перевезла псковская «Ласточка» в первом квартале года.

Дарья Астанина