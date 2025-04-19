WSJ: США разработали план мониторинга за прекращением огня на Украине

Власти США разработали примерный план мониторинга всеобъемлющего прекращения огня на Украине, если оно будет достигнуто, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Газета уточняет, что делегация Соединенных Штатов сказала об этом союзникам на встрече в Париже 17 апреля.

Собеседники WSJ не раскрыли условий возможного мониторинга. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что на встрече в Париже присутствовали делегации Соединенных Штатов, Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Как заявлял Марко Рубио, на встрече американские чиновники представили «контуры прочного мира» на Украине, все стороны переговоров восприняли предложения Вашингтона «с воодушевлением». Bloomberg со ссылкой на источники писало, что план США подразумевает сохранение за Россией занятых в ходе боевых действий территорий, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парижский сбор».