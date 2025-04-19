Bloomberg: США готовы признать Крым российским

Власти США готовы признать Крым частью российской территории в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, такой шаг может быть последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп готов способствовать урегулированию конфликта.

Источники Bloomberg уточнили, что окончательное решение по поводу признания Крыма российским Вашингтон пока не принял. Детали переговоров собеседники агентства не раскрыли.

17 апреля в Париже прошла встреча представителей США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. По информации Bloomberg, Вашингтон представил союзникам план урегулирования российско-украинского конфликта. Он предполагает сохранение за Россией занятых в ходе боевых действий территорий, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».