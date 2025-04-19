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Bloomberg: США готовы признать Крым российским

Власти США готовы признать Крым частью российской территории в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, такой шаг может быть последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп готов способствовать урегулированию конфликта.

Источники Bloomberg уточнили, что окончательное решение по поводу признания Крыма российским Вашингтон пока не принял. Детали переговоров собеседники агентства не раскрыли.

17 апреля в Париже прошла встреча представителей США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. По информации Bloomberg, Вашингтон представил союзникам план урегулирования российско-украинского конфликта. Он предполагает сохранение за Россией занятых в ходе боевых действий территорий, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».

Фотогалерея

Как в составе России появился Крым

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21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако протесты продолжились, и в тот же день господин Янукович бежал из Киева. Обязанности главы государства парламент возложил на своего спикера Александра Турчинова (справа)

Однако протесты продолжились, и в тот же день господин Янукович бежал из Киева. Обязанности главы государства парламент возложил на своего спикера Александра Турчинова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

В ночь на 23 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина прошла спецоперация по эвакуации Виктора Януковича и его семьи в Крым, а затем в Россию. Как сообщал “Ъ”, операцией руководил Алексей Дюмин (на фото), который в 2016 году возглавил Тульскую область

В ночь на 23 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина прошла спецоперация по эвакуации Виктора Януковича и его семьи в Крым, а затем в Россию. Как сообщал “Ъ”, операцией руководил Алексей Дюмин (на фото), который в 2016 году возглавил Тульскую область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Утром 23 февраля Владимир Путин поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». Об этом он рассказал год спустя в документальном фильме «Крым. Путь на Родину»

Утром 23 февраля Владимир Путин поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». Об этом он рассказал год спустя в документальном фильме «Крым. Путь на Родину»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

23 февраля в Севастополе на 20-тысячном митинге «Народной воли против фашизма на Украине» «народным мэром» города был провозглашен бизнесмен Алексей Чалый (на фото в центре). Вскоре он начал формировать в Севастополе «отряды самообороны»

23 февраля в Севастополе на 20-тысячном митинге «Народной воли против фашизма на Украине» «народным мэром» города был провозглашен бизнесмен Алексей Чалый (на фото в центре). Вскоре он начал формировать в Севастополе «отряды самообороны»

Фото: РИА Новости

26 февраля во время митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе произошли столкновения между пророссийскими активистами и крымскими татарами. Пострадали около 20 человек

26 февраля во время митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе произошли столкновения между пророссийскими активистами и крымскими татарами. Пострадали около 20 человек

Фото: Коммерсантъ / Заир Акадыров

27 февраля две группы вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков вывели из здания Верховного совета и Совета министров Крыма дежуривших там милиционеров. Над зданиями были подняты российские флаги

27 февраля две группы вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков вывели из здания Верховного совета и Совета министров Крыма дежуривших там милиционеров. Над зданиями были подняты российские флаги

Фото: Reuters

Тогда же появилось выражение «вежливые люди». Так в России назвали вооруженных людей в форме, но без опознавательных знаков, которые принимали участие в блокировании важных объектов. В украинских СМИ их называли «зелеными человечками»

Тогда же появилось выражение «вежливые люди». Так в России назвали вооруженных людей в форме, но без опознавательных знаков, которые принимали участие в блокировании важных объектов. В украинских СМИ их называли «зелеными человечками»

Фото: AP / Max Vetrov

Власти отрицали связь «вежливых людей» с российской армией, заявляя, что похожая экипировка находится в свободной продаже. Позже Владимир Путин подтвердил: «За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие»

Власти отрицали связь «вежливых людей» с российской армией, заявляя, что похожая экипировка находится в свободной продаже. Позже Владимир Путин подтвердил: «За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие»

Фото: Reuters

1 марта крымские депутаты проголосовали за назначение главой правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (на фото) и за проведение референдума о расширении автономии региона в составе Украины

1 марта крымские депутаты проголосовали за назначение главой правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (на фото) и за проведение референдума о расширении автономии региона в составе Украины

Фото: РИА Новости

В тот же день Владимир Путин обратился в Совет федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. Несмотря на субботний день, сенаторы собрались на заседание и дали свое одобрение

В тот же день Владимир Путин обратился в Совет федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. Несмотря на субботний день, сенаторы собрались на заседание и дали свое одобрение

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

К этому моменту под контролем «вежливых людей» оказались аэропорт, теле- и радиостанции, многие административные здания. Ими были блокированы военные базы украинской армии, взяты под охрану ключевые инфраструктурные объекты

К этому моменту под контролем «вежливых людей» оказались аэропорт, теле- и радиостанции, многие административные здания. Ими были блокированы военные базы украинской армии, взяты под охрану ключевые инфраструктурные объекты

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли совместную декларацию о независимости и согласовали проведение референдума о «государственной самостоятельности»

11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли совместную декларацию о независимости и согласовали проведение референдума о «государственной самостоятельности»

Фото: AP / Vadim Ghirda

На голосование были поставлены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

На голосование были поставлены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Фото: Reuters

На референдуме 16 марта в Крыму за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%. В Севастополе за присоединение проголосовали 96,59% при явке 89,5%

На референдуме 16 марта в Крыму за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%. В Севастополе за присоединение проголосовали 96,59% при явке 89,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный совет Крыма провозгласил независимое суверенное государство, в котором Севастополь имел особый статус. В этот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым

17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный совет Крыма провозгласил независимое суверенное государство, в котором Севастополь имел особый статус. В этот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь&lt;br>На фото (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый на подписании договора

18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь
На фото (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый на подписании договора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В тот же день во многих городах России прошли митинги в поддержку «воссоединения Крыма с Россией». По данным МВД, в них приняли участие более 600 тыс. человек&lt;br>На фото: митинг на Советской площади Воронежа

В тот же день во многих городах России прошли митинги в поддержку «воссоединения Крыма с Россией». По данным МВД, в них приняли участие более 600 тыс. человек
На фото: митинг на Советской площади Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако протесты продолжились, и в тот же день господин Янукович бежал из Киева. Обязанности главы государства парламент возложил на своего спикера Александра Турчинова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

В ночь на 23 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина прошла спецоперация по эвакуации Виктора Януковича и его семьи в Крым, а затем в Россию. Как сообщал “Ъ”, операцией руководил Алексей Дюмин (на фото), который в 2016 году возглавил Тульскую область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Утром 23 февраля Владимир Путин поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». Об этом он рассказал год спустя в документальном фильме «Крым. Путь на Родину»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

23 февраля в Севастополе на 20-тысячном митинге «Народной воли против фашизма на Украине» «народным мэром» города был провозглашен бизнесмен Алексей Чалый (на фото в центре). Вскоре он начал формировать в Севастополе «отряды самообороны»

Фото: РИА Новости

26 февраля во время митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе произошли столкновения между пророссийскими активистами и крымскими татарами. Пострадали около 20 человек

Фото: Коммерсантъ / Заир Акадыров

27 февраля две группы вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков вывели из здания Верховного совета и Совета министров Крыма дежуривших там милиционеров. Над зданиями были подняты российские флаги

Фото: Reuters

Тогда же появилось выражение «вежливые люди». Так в России назвали вооруженных людей в форме, но без опознавательных знаков, которые принимали участие в блокировании важных объектов. В украинских СМИ их называли «зелеными человечками»

Фото: AP / Max Vetrov

Власти отрицали связь «вежливых людей» с российской армией, заявляя, что похожая экипировка находится в свободной продаже. Позже Владимир Путин подтвердил: «За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие»

Фото: Reuters

1 марта крымские депутаты проголосовали за назначение главой правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (на фото) и за проведение референдума о расширении автономии региона в составе Украины

Фото: РИА Новости

В тот же день Владимир Путин обратился в Совет федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. Несмотря на субботний день, сенаторы собрались на заседание и дали свое одобрение

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

К этому моменту под контролем «вежливых людей» оказались аэропорт, теле- и радиостанции, многие административные здания. Ими были блокированы военные базы украинской армии, взяты под охрану ключевые инфраструктурные объекты

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли совместную декларацию о независимости и согласовали проведение референдума о «государственной самостоятельности»

Фото: AP / Vadim Ghirda

На голосование были поставлены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Фото: Reuters

На референдуме 16 марта в Крыму за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%. В Севастополе за присоединение проголосовали 96,59% при явке 89,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный совет Крыма провозгласил независимое суверенное государство, в котором Севастополь имел особый статус. В этот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь
На фото (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый на подписании договора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В тот же день во многих городах России прошли митинги в поддержку «воссоединения Крыма с Россией». По данным МВД, в них приняли участие более 600 тыс. человек
На фото: митинг на Советской площади Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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