«Ситроникс» передал доходы

У одной из крупнейших IT-компаний России Sitronics Group впервые за пять лет сократились финансовые показатели. Чистая прибыль головной структуры группы упала в 2024 году на 99,5%, когда выручка сократилась на 40%. Из всех компаний группы только одна показала чистую прибыль, которая сократилась на 93%. В «Ситрониксе» связывают падение показателей с передачей своей спутниковой компании в АФК «Система» и доли в производителе электросудов. Аналитики же отмечают снижение активности крупных IT-заказчиков на фоне новостей о возможном возвращении зарубежных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Стулов / Ведомости / ТАСС Фото: Вадим Стулов / Ведомости / ТАСС

Чистая прибыль головной компании IT-группы «Ситроникс» (АО «Ситроникс», 99% у АФК «Система») упала в прошлом году на 99,5% — с 1 млрд руб. в 2023 году. до 5 млн руб., когда выручка сократилась на 40%, до 9,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании (РСБУ) в «СПАРК-Интерфакс». Из нее следует, что у АО «Ситроникс» восемь дочерних компаний в РФ, из которых только одна — «Ситроникс Ай Ти» — показала в 2024 году чистую прибыль в 24 млн руб. при сокращении на 93,9%. У остальных дочерних компаний чистый убыток составил от 130 тыс. руб. до 1,6 млрд руб. Рост выручки у шести юридических лиц составил от 0,4% до 43%, но у «Ситроникс клауд» она упала на 68,6%, до 477 млн руб. Еще у одного юрлица не было выручки за период, а «Ситроникс КТ» не раскрывает данные с 2020 года.

АО «Ситроникс» зарегистрировано в 2002 году в Москве. 99,90% принадлежит АФК «Система», 0,10% у ООО «Система Телеком Активы», указано в «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser100 в 2024 году компания расположилась на 12-м месте. В штате компании, по данным на прошлый год, более 1,3 тыс. сотрудников.

«В 2024 году была проведена деконсолидация космического и судостроительного активов Sitronics Group, что повлияло на ключевые показатели компании»,— сказали “Ъ” в «Ситрониксе». В январе 2024 года «Ситроникс» передал 28% производителя электросудов «Эмпериум» в ООО «Универсал Инвест», а в декабре 2024 года спутниковая Sitronics Space была переведена из состава группы в прямое подчинение АФК «Система». «Отчетность по РСБУ не отражает результаты всех компаний, входящих в Sitronics Group, поэтому приведенные цифры не репрезентативны»,— заявили в компании. При этом отчетность по МСФО компания не публикует.

В «Ситрониксе» добавили, что на фоне продолжающейся рыночной трансформации и денежно-кредитной политики ЦБ, «оказывающей давление на финансовые показатели», операционная прибыль (OIBDA) группы в 2024 году выросла, в частности, в IT-бизнесе группы компаний она увеличилась на 18% год к году. В компании отказались раскрыть абсолютные значения и консолидированные показатели отчетности.

Среди факторов, оказавших влияние на показатели компании, главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян отмечает «критический рост — в два раза — стоимости заимствований», а также растущей конкуренции на рынке госзаказа IT. Такие показатели могут быть связаны с передачей других активов, говорит партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин. «Также они могут быть следствием тренда, который мы наблюдаем с прошлого года: из-за повышения ключевой ставки многие крупные корпоративные и государственные заказчики отменили или перенесли проекты по цифровой трансформации, автоматизации и других инфраструктурных технологических проектов»,— напоминает он.

«Бюджеты заказчиков сокращаются, что сказывается и на разработчиках, и на интеграторах»,— объясняет директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (входит 1С, Т1, «Ланит» и др.) Николай Комлев. Он добавляет, что на фоне новостей о возможном возвращении иностранных IT-компаний на рынок крупные заказчики выжидают, «придерживая бюджеты». Снижение поступлений в IT-компании может достигать 15–20%. «Если ситуация не изменится, то мы увидим значительный отложенный спрос»,— заключает он.

Алексей Жабин