Регионы не сдали ОГЭ

Девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области уже в этом году будут сдавать всего два выпускных экзамена. Этого будет достаточно для получения аттестата и поступления в колледж. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении. Количество регионов, получивших такую возможность, уменьшилось в четыре раза: во втором чтении провести эксперимент по сокращению обязательных ОГЭ предлагалось в 12 субъектах федерации, но в Минпросвещения посчитали, что девять из них еще не готовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госдума 18 марта приняла закон, согласно которому в приемную кампанию 2025 года девятиклассники в рамках пилотного проекта смогут сдавать два ОГЭ — по русскому языку и математике. Этого хватит, чтобы получить аттестат об основном общем образовании и поступить в учреждения среднего профобразования (СПО). Те, кто собирается учиться в десятом классе, будут сдавать экзамены по старым правилам. Эксперимент проведут в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Участвующие в «пилоте» регионы также смогут определить минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшую школу, и установят, какие именно экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от профиля класса.

Напомним, сейчас для окончания девятого класса школьники должны сдать четыре ОГЭ — по русскому языку и математике и еще два по предметам на выбор ученика. Количество экзаменов не зависит от дальнейших планов выпускника. Более того, результаты экзаменов никак не влияют на поступление ни в колледж, ни в старшую школу.

Законопроект о проведении «пилота» внесла группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля документ прошел первое чтение. Изначально предполагалось, что изменения коснутся школьников из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей. Ко второму чтению, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин (см. “Ъ” от 6 марта), «по просьбе самих регионов» проект расширили еще на семь субъектов: Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово. Однако 17 марта, накануне принятия закона в третьем чтении, господин Володин заявил, что число участвующих в «пилоте» субъектов федерации сократится до трех. Для этого поправки вернули на стадию второго чтения для доработки.

В ходе рассмотрения законопроекта глава комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) пояснила, что после процедуры второго чтения Минпросвещения направило депутатам письмо, в котором говорилось о готовности к «пилоту» лишь трех регионов.

Процесс обсуждения заключительного списка участников проекта, по словам Вячеслава Володина, проходил в «непростом диалоге с правительством».

«Пилот» обсуждался на совещании с регионами на специальном совещании, добавил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение, сказал господин Володин, принято на основе показателя «качества регионального образования», не пояснив, что конкретно имеется в виду. “Ъ” направил запрос в Минпросвещения с просьбой уточнить, как оценивалась готовность регионов, но ответа не получил.

С регионами, которые должны были стать участниками «пилота» на этапе второго чтения, проведут «дополнительную работу», сказал Сергей Кравцов, «чтобы они смогли устранить имеющиеся у них пробелы в рамках подготовки рабочих специальностей». Для контроля эксперимента в трех оставшихся регионах создана рабочая группа. Промежуточные итоги Минпросвещения планирует подвести уже этим летом.

Полина Ячменникова