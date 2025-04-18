Госдеп: в Париже положительно отнеслись к американским контурам мира на Украине

В Париже прошли переговоры представителей США и Франции по ситуации на Украине. На них американская сторона представила «контуры прочного мира». В Госдепартаменте страны заявили, что стороны переговоров «с воодушевлением» восприняли замыслы США.

Там добавили, что хорошие отклики показывают, что мир возможен, если все страны поставят цель завершить конфликт. В ведомстве подчеркнули, что президент страны Дональд Трамп и Соединенные Штаты желают того, «чтобы эта война закончилась».

Кроме того, по итогам встреч госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Европы могут помочь США с продвижением в переговорах о прекращении огня на Украине.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».