Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил актера и певца Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. 26 декабря господину Боярскому исполнилось 75 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Боярский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Боярский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность»,— говорится в указе о награждении.

Михаил Боярский снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, в числе которых «Д'Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и «Сватовство гусара». Он также исполнил более 350 песен. Среди наиболее популярных — «Зеленоглазое такси», «Все пройдет», «Ланфрен-ланфра».