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Коммерсантъ FM
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Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил актера и певца Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. 26 декабря господину Боярскому исполнилось 75 лет.

Михаил Боярский

Михаил Боярский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Михаил Боярский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность»,— говорится в указе о награждении.

Михаил Боярский снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, в числе которых «Д'Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и «Сватовство гусара». Он также исполнил более 350 песен. Среди наиболее популярных — «Зеленоглазое такси», «Все пройдет», «Ланфрен-ланфра».

Фотогалерея

Факты биографии и яркие роли Михаила Боярского

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Михаил Боярский в роли д&#39;&#39;Артаньяна в фильме «Д&#39;&#39;Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Фото: Одесская киностудия

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Фото: личный архив

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Фото: РИА Новости

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Фото: Виталий Грабар / ТАСС

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Фото: Одесская киностудия

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Фото: личный архив

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Фото: РИА Новости

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Фото: Виталий Грабар / ТАСС

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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