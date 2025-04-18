Россия вышла из соглашения о сотрудничестве в Баренцевом море

Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Швецией, Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Распоряжение от 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соглашение действовало с 2007 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении сказано, что денонсировано еще соглашение между правительствами государств—членов Совета Баренцева региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Оно было подписано в Москве в 2008 году.

МИД РФ поручено уведомить стороны соглашения о принятом решении и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации участия РФ в рамочном соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). В нем участвуют Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, Европейское сообщество, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейское сообщество по атомной энергии и США (страна не подписалась под документом).

Екатерина Отрашкевич