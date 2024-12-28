Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации участия РФ в рамочном соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Также закон денонсирует протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению.

Власти России заявляли, что сотрудничество в рамках МНЭПР фактически прекратилось еще в 2015–2017 годах. Выход из договора «не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий... не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации»,— заверяли в правительстве РФ, когда предлагали закон на рассмотрение в Госдуму.

Участники — Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, Европейское сообщество, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития (который присоединился к соглашению позже, 4 марта 2004 года), Европейское сообщество по атомной энергии и США (страна не подписалась под документом). Документ был подписан большинством стран 23 мая 2003 года в Стокгольме.

Соглашение предполагало строительство инфраструктуры для утилизации использованного ядерного топлива и радиоактивных отходов. Также РФ в рамках программы могла сотрудничать с участниками соглашения по утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.