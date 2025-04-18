Суд отправил под стражу обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Ушаковской

Приморский районный суд отправил под стражу до 15 июня водителя, спровоцировавшего массовое ДТП со смертельным исходом на Ушаковской набережной. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ДТП произошло днем 16 апреля возле дома 1к1 по Ушаковской набережной. По предварительной версии, обвиняемый, находясь за рулем BMW X5, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень разделительной полосы и столкнулся с Ford Focus. Обе машины в результате аварии отлетели на встречку, где в них влетели Omoda и Mercedes-Benz.

Водитель «Форда» был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В больнице пострадавший скончался.

Как установили в полиции, на момент аварии 45-летний водитель BMW X5 находился в состоянии алкогольного опьянения. Главным следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ОПС также отметили, что сам фигурант просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Дарья Астанина