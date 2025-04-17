Авария со смертельным исходом на Ушаковской набережной стала уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом на Ушаковской набережной. Об этом 17 апреля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Напомним, авария произошла 16 апреля в 15:40. Водитель BMW X5 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень разделительной полосы, после чего машина столкнулась с Ford Focus, ехавшим в попутном направлении. «Форд» отбросило на встречку, где в него врезался автомобиль Omoda. BMW также вылетел на полосу встречного движения, там он столкнулся с Mercedes-Benz.

Водитель Ford Focus был госпитализирован с различными травмами. В больнице 63-летний мужчина скончался.

Как установили в полиции, на момент аварии 45-летний водитель BMW X5 находился в состоянии алкогольного опьянения. Главным следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). После ДТП подозреваемый был задержан, проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, добавили в главке.

Дарья Астанина