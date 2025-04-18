Специалисты берут доход на себя

Ремонт, развлечения и уход за собой — самые прибыльные области для самозанятых, это следует из данных экспертов сервиса «ЮКасса». Они определили, где специалисты могут заработать больше всего. И на первом месте оказались товары для дома и ремонта. Оборот самозанятых в этом сегменте за год вырос в 3,5 раза. Средний чек прибавил 8% и составил почти 4,5 тыс. руб. Рост оборота в сфере ухода за собой — почти 30%, здесь средний чек приближается к 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Условия на рынке труда подталкивают к самостоятельному поиску клиентов в основном молодежь, говорит партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Как показывают исследования многих психологов, они совсем другие, чем молодежь 20-30-летней давности. На них давить совершенно не получается. Призывать их к каким-то срокам выполнения работы, так называемым дедлайнам, тоже очень тяжело. Корпоративная культура и жесткость офисной среды им тоже не нравятся, поэтому многие принимают для себя решение оказывать качественные услуги и выставлять счета.

Это может быть и косметология, и репетиторство, и уход за пожилыми людьми, так называемое компаньонство. Также они могут оказывать услуги по ремонту автомобилей. Эта сфера очень сильно развита, и многие понимают, что денег у клиентов очень много. Если качественно предлагать тот или иной сервис и выполнять какую-то услугу, то можно зарабатывать не хуже, чем какой-нибудь айтишник и финансовый аналитик. Тем более сейчас многие компании приостанавливают этот безумный наем, и зарплатная гонка прекратилась.

Желание открыть собственный бизнес, оказывать качественные услуги сейчас будет ярче проявляться, потому что даже вакансий по поиску сотрудников с каждым днем становится все меньше».

Конкуренция среди самозанятых усиливается и приводит к снижению среднего чека. При этом женщины оценивают свою работу в среднем на 40% выше, чем мужчины. Найти корпоративного клиента непросто, каждая пятая компания не готова работать с самозанятыми, говорит фотограф Евгений Седов: «Для пенсионера это самое хорошее. Я не имею никаких взаимоотношений с пенсионным фондом, работаю на себя. ИП — это совершенно другая отчетность.

Режим самозанятость предполагает очень примитивную отчетность. У тебя есть условный помощник, который ведет тебе бухгалтерию. Тебе остается только счета выписывать, чеки. Если работать с частными лицами, то там вообще практически ничего не надо делать. Деньги приходят, ты их фиксируешь и платишь налог. Бывает, некоторые компании ищут агентство какое-то с юридическим лицом или с ИП».

По состоянию на конец марта около 13 млн человек в России числились в реестре самозанятых. Больше всего предпринимателей, выбравших налог на профессиональный доход, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина