Катастрофа на руднике «Пионер», расположенном в Зейском районе Амурской области, произошла вечером 18 марта 2024 года. В шахту глубиной 295 м, где в это время находились 13 рабочих, обрушилась горная порода. Выработки, где могли находиться горняки, были заполнены горной массой и водой, спасатели подвергались смертельному риску — был вероятен повторный обвал горной массы. Найти под землей не удалось никого, людей признали погибшими.

В судах региона уже рассматривается два уголовных дела. В Зейском райсуде идет исследование доказательств на процессе над управляющим директором рудника Алексеем Бирюковым и главным инженером Денисом Черниковым. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Подсудимые признали свою вину. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В Благовещенском горсуде началось разбирательство уголовного дела в отношении двух сотрудников дальневосточного управления Ростехнадзора. Замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Павел Смирнов и старший госинспектор того же отдела Вера Вайтехович обвиняются в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 3 ст. 285 УК РФ), что может закончиться 10-летним заключением.