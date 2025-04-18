Кредиты обеспечили квартирами

Россияне стали чаще брать кредиты под залог жилья. Речь не об ипотеке, а именно о потребительских займах. Статистику кредитных организаций изучили «Известия». Из 30 ведущих банков такие предложения есть у 20. В 2023 году общий объем выдачи составил 120 млрд руб., а в прошлом — 175 млрд руб. Такой кредит дешевле, средняя ставка — 26,5% против 34% за обычный потребительский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но доля подобных займов в общем портфеле по-прежнему мала, отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Это системное явление как следствие крайне высоких рыночных ставок. Первый звоночек в эту сторону можно было наблюдать еще в конце прошлого года, когда сильно выросла доля нецелевых кредитов под залог автомобилей. Ставки сильно выросли вслед за ключевой, долговая нагрузка заемщиков в большинстве случаев могла оцениваться как недостаточно оптимальная для беззалогового кредитования с приемлемыми для банков рисками. Поэтому банки стали предлагать потребкредиты под залог авто.

Сейчас, возможно, ситуация пришла к той точке, когда нецелевые заимствования оформляются под залог жилплощади, чтобы минимизировать риски банков при текущих рыночных ставках, которые прямо ассоциируются с повышенными кредитными рисками. Доли таких кредитов в общих розничных портфелях банков невысоки, поэтому, конечно, с низкой базы за месяц такое кредитование могло показать внушительный относительный прирост, но вряд ли этот сегмент масштабируется.

Конечно, в этом нет ничего хорошего, но по мере снижения рыночных ставок эта ситуация должна начать выправляться».

Центробанк обращал внимание на проблему нецелевых кредитов под залог автомобилей. И в итоге ограничил такую возможность. Заем выдают только с учетом общего долга клиента. Почему регулятор обеспокоен нецелевыми кредитами? На этот вопрос “Ъ FM” ответил заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких: «Как только у вас появляется залог при нецелевом кредите, это значит, что вы замещаете подтверждение доходов таким образом.

За счет имущества натягивают кредитный лимит выше, чем можно было бы дать при, например, принятии во внимание только доходов и предельно допустимой нагрузки.

Второй момент — это особенности учета таких кредитов под залог и формирование по ним резерва. По залоговым кредитам резервы при просрочке формируются медленнее, чем по кредитам беззалоговым, таким образом можно как бы растянуть срок и объем формирования резервов по плохим ссудам, что хорошо отражается на банковском учете, прибыльности, объему просрочки, объему резервов и так далее. Это чисто бухгалтерская операция.

Если окажется, что клиент неплатежеспособен, то для банка потенциально это, конечно, большие проблемы, потому что работа с залогом — изъятие, хранение, реализация — это дополнительные затраты. Это более сложная процедура, радости она, наверное, не добавляет с точки зрения операционной эффективности. Есть риски и для клиента. Предположим, гражданин отдает в залог собственную недвижимость, которая является жильем. Если мы говорим про нецелевой кредит, это финансирование текущих нужд за счет большой части личного капитала. Несоразмерно, в общем. Проели за месяц взятые деньги, а потеряли недвижимость, на которую зарабатывали несколько лет».

Ровно через неделю Центробанк проведет очередное заседание по ключевой ставке. Она уже пять месяцев составляет 21%. И аналитики ожидают, что регулятор оставит ее на том же уровне.

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Илья Сизов