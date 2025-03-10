Россияне оценили самозапрет

Россияне стали злоупотреблять самозапретом на кредиты. Механизм заработал чуть больше недели назад, и банки и микрофинансовые организации сразу столкнулись с попытками оформить кредиты, несмотря на установленный самозапрет. Доля заявок от таких клиентов достигает 1,5%, рассказали «Ведомостям» игроки рынка. Чего пытаются добиться такие заемщики? И чем это грозит?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На эти вопросы “Ъ FM” ответил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Первый момент — это, возможно, какая-то забывчивость или непонимание, как работает этот самозапрет. Опцию увидели, подключили ее, а последствия не оценили. И второй, более чувствительный момент — это вероятность, что какая-то доля этих заявок действительно является действиями мошенников, которые пытаются оформлять на граждан кредиты, но сталкиваются с самозапретами, насколько я понимаю, в целом-то защита работает.

Самый негативный сценарий, который будет рассматриваться комплаенсом банков в таком случае, что действительно имеют место действия мошенников. Если в банк поступает кредитная заявка от гражданина, у которого оформлен самозапрет, как минимум это может означать, что мошенники получили доступ к личному кабинету клиента, и если не оформят кредит, то все равно теоретически могут попытаться выполнить какие-то нежелательные действия, например, перевод остатков со счетов. Поэтому комплаенс должен реагировать, и реакция здесь возможна вплоть до временной блокировки дистанционного обслуживания клиента и, собственно, последующего разбирательства с ситуацией».

Банки подтверждают, что подавляющее большинство заявок при самозапрете отклоняется. Но некоторым гражданам удается получить деньги, несмотря ни на что, поясняет основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев: «Есть наивная вера, что финансовые организации не готовы. К сожалению, да, есть несколько организаций, которые были не готовы и не верили в то, что это очень серьезно.

С другой стороны, есть сырость закона, который не учитывает, что договор может вступать в силу в тот момент, когда деньги поступили.

И это как раз таки используется часто самыми "умными" заемщиками, которые понимают, что если, например, он вчера подписал договор, а деньги вчера еще не поступили, то можно вечером поставить самозапрет и играть в эту игру. А деньги могут не поступить, потому что деньги не прошли через банки, что-то неправильно было указано. Вот эта дырка в законе может быть использована. Конечно, на нее тоже есть ответ, это переход на платежи через систему быстрых платежей».

По закону, который вступил в силу 1 марта, гражданин может полностью запретить потребкредиты или же только дистанционное оформление займов. Установить ограничения нельзя на ипотеку и автокредиты. Правила также не распространяются на действующие кредитные карты, сервисы «покупай сейчас, плати потом» и рассрочки.

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Илья Сизов