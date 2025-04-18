Киллер оказался еще и хулиганом

Али Белхороев, соучастник убийства известного бизнесмена Шабтая Калмановича, получил новый срок. Как выяснило следствие, а за ним и суд, отбывая 20–летнее наказание, Али Белхороев прямо из колонии по телефону организовал избиение мужчины, заступившегося во дворе московского дома за свою дочь, которую обижали молодые кавказцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Белхороев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Али Белхороев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Конфликт, который лег в основу уголовного дела, произошел вечером 23 сентября 2023 года на детской площадке у дома на Мичуринском проспекте. Девятилетняя Мирослава повздорила с десятилетним Якубом. Последний, погнавшись за девочкой, ударил ее палкой. Пострадавшая позвонила отцу — Дмитрий Сорокин, выйдя во двор, отобрал у малолетнего хулигана палку, сломал ее и выбросил. На этом, казалось, конфликт был исчерпан.

Однако вскоре отец услышал во дворе крики дочери, которую более взрослые кавказцы прижали к стене дома. Дмитрий Сорокин выбежал на улицу, растолкал нападавших, забрал Мирославу и увел домой. Но вскоре Сорокину-старшему позвонила какая-то женщина, попросив спуститься во двор. Там женщины стали упрекать мужчину в том, что он обижает их детей, а потом на Дмитрия Сорокина напала целая группа выходцев из Ингушетии. Мужчина был сильно избит, среди прочего ему сломали нос.

По видеозаписи камеры наружного наблюдения нападавших удалось быстро вычислить. Ими оказались 20-летний студент РУДН Абдулла Белхороев и его приятель — 22-летний учащийся юрфака МГУ Али Тумгоев. Первого за хулиганство и нанесение вреда здоровью приговорили к шести годам заключения, а его сообщника — к трем. Причем Али Тумгоева взяли под стражу в зале суда, поскольку тот находился под подпиской.

Уже в ходе расследования дела молодых людей выяснилось, что их действиями из адыгейской исправительной колонии №2 по телефону руководил Али Белхороев.

Он отбывал в ИК 20-летний срок по приговору Мосгорсуда, вынесенному в октябре 2022 года за соучастие в убийстве в 2009 году известного бизнесмена Шабтая Калмановича. Следствие, которое длилось несколько лет, а потом суд установили, что в господина Калмановича, находившегося в автомобиле Mercedes с водителем, из пистолета-пулемета стрелял Багаудин Костоев. Lada Priora, перевозившей киллера, управлял Али Белхороев, а за жертвой следил Батыр Тумгоев, оказавшийся родственником участника нападения на Мичуринском.

Снова попав под следствие, Белхороев-старший и еще один участник избиения Азамат Муцольгов признали свою вину. Учитывая это, прокурор запросил для них шесть и пять с половиной лет заключения. Адвокаты, напротив, просили проявить к подзащитным снисхождение. При этом адвокат Азамата Муцольгова требовал переквалифицировать содеянное подсудимым на менее тяжкую ст. 115 (причинение легких телесных повреждений) УК.

В результате Никулинский суд, частично согласившись со сторонами, признал подсудимых виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц и по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК), и назначил им по пять с половиной лет.

Правда, этот срок сложили с неотбытым Али Белхороевым наказанием за убийство и отсидеть ему придется 18 лет «строгача». Защита собирается обжаловать приговор.

Интересно, что Али Белхороев не простой заключенный, а один из лидеров влиятельной в Ингушетии общины последователей Батал-Хаджи Белхороева (боевое крыло общины (вирда) признано террористическим и запрещено в РФ). При этом он уже в третий раз привлекается к уголовной ответственности, получив первый срок, семь лет условно, за грабеж в Санкт-Петербурге в 2005 году.

Алексей Соковнин