Киллеров выручили дети

Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор убийцам бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича. Судья Елена Поспелова существенно сократила запрошенные гособвинением сроки, дав сообщникам стрелка Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву 18 и 20 лет вместо предложенных 24 и 25 лет колонии строгого режима. Киллер Багаудин Костоев и вовсе получил 22 года вместо грозившего ему пожизненного заключения. В качестве смягчающих приговоры обстоятельств суд признал наличие у осужденных детей и хронических заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Белхороев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Али Белхороев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

За совершенное по найму групповое убийство Шабтая Калмановича (п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), попытку совершения того же преступления в отношении его водителя Петра Туманова и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) уроженцы Ингушетии Тумгоев, Белхороев и Костоев были приговорены соответственно к 18, 20 и 22 годам колонии строгого режима.

Решение суда приговоренные восприняли спокойно. Только один из них позволил себе негромко высказаться по этому поводу: «Ничего себе. Вот как у нас бывает».

Как следовало из пояснений председательствующего на процессе судьи Мосгорсуда Елены Поспеловой, в своем решении она учла обвинительный вердикт, вынесенный по делу коллегией присяжных еще в июле, а также позицию представителя Генпрокуратуры Марии Семененко, просившую приговорить еще предполагаемых на тот момент убийц к 24 годам, 25 годам и пожизненному заключению соответственно. Однако судье, по ее словам, пришлось учесть смягчающие обстоятельства.

Среди них в первую очередь — наличие у пособников стрелка детей. У Батыра Тумгоева их оказалось четверо, а у Али Белхороева — трое. Не последнюю роль в приговоре сыграли и хронические заболевания осужденных и их родственников. Суд установил, что сестра киллера Костоева является инвалидом второй группы; в таком же статусе по здоровью находится жена Али Белхороева, да и сам он тоже ранее оформлял инвалидность. Правда, не смог подтвердить ее, поскольку прохождению квалифкомиссий помешало четырехгодичное содержание всех фигурантов дела в СИЗО. Последнее обстоятельство, кстати, стало еще одним смягчающим наказания фактором: в приговоре было отмечено, что все трое участников убийства пробыли под арестом слишком долго.

Наконец, киллера Костоева, возможно, спасло от пожизненного срока его образование — в приговоре отмечалось что он, единственный из осужденных, окончил институт.

Стоит отметить, что с учетом особой тяжести совершенных преступлений приговоренные могли бы рассчитывать на условно-досрочное после отбытия 2/3 назначенных им сроков, а поскольку все трое уже отбыли в СИЗО около четырех лет, «обязательная» часть наказания составила бы для них примерно восемь-десять лет. Однако этими подсчетами ни сами осужденные, ни их защитники, как заявил “Ъ” адвокат Батыра Тумгоева Руслан Хасанов, пока не занимались.

«Пока мы проиграли не турнир, а только его первый отборочный тур,— полагает защитник.— А сроки будем обсуждать, когда пройдем все судебные инстанции».

Несмотря на существенные преференции, данные осужденным судьей Еленой Поспеловой, с вынесенными решениями, по данным “Ъ”, ни один из них не согласился. Уже на этой неделе защитники приговоренных составят и подадут в Первый апелляционный суд общей юрисдикции жалобы на необоснованность и незаконность приговора. По их мнению, в процессе с участием присяжных были допущены серьезные нарушения.

Адвокаты относят к ним в первую очередь несоответствие выдвинутых следствием и обсуждаемых в суде обвинений. ГСУ СКР, напомним, пришло к выводу о том, что убийство Шабтая Калмановича было совершено по найму в то время, как в Мосгорсуде рассматривалась версия о конфликте между преступниками и жертвой из-за работавшей в Видновском районе Мособласти фермы по разведению овец. Участники покушения якобы курировали этот объект, а бизнесмен пытался его закрыть. Поводы для жалоб, по версии защиты, дало и допущенное в суде присяжных разглашение компрометирующих подсудимых сведений. Народные заседатели были извещены о том, что фигуранты дела ранее привлекались к уголовной ответственности за другие преступления, состояли в закрытой религиозной организации последователей суфийского шейха Батала-хаджи Белхороева, а Батыр Тумгоев пользовался двумя действующими российскими паспортами, выданными на разные фамилии и имена.

Согласно статистике Верховного суда, шансы у осужденных невелики.

Так, например, в прошлом году с участием присяжных было рассмотрено чуть более тысячи дел в отношении 1150 человек, из которых 68% были осуждены. В апелляции были отменены обвинительные приговоры в отношении 93 человек и оправдательные по 235 фигурантам.

Напомним, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном, совладелец Тишинского и Щелковского рынков в столичном регионе Калманович был убит в ноябре 2009 года в самом центре Москвы — на Смоленской набережной. На светофоре возле Mercedes S500 бизнесмена остановилась серебристая Lada Priora, после чего сидевший в ней киллер выпустил по пассажиру лимузина 24 пули из пистолета-пулемета, которыми был убит господин Калманович и тяжело ранен его шофер. Вычислить и задержать участников преступления удалось только в 2018 году, после того как эксперты в очередной раз проанализировали «огромный массив данных» о соединениях работавших на месте преступления мобильных телефонов.

Сергей Машкин