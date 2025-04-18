Иран увидел серьезность намерений США на переговорах по ядерной сделке в Омане

Делегация Ирана увидела серьезность намерений Соединенных Штатов в ходе первого раунда переговоров в Омане по иранской ядерной программе. Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках первого раунда переговоров мы видели определенный уровень серьезности намерений противоположной стороны, видели настрой на то, чтобы обсуждать исключительно ядерную проблематику»,— сказал господин Арагчи. «Это может позволить выйти на конструктивные переговоры»,— добавил он.

Первый этап переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в Омане 12 апреля. Делегацию от Ирана возглавил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, со стороны США — спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Встреча длилась почти три часа, на ней представители обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана. Министерство иностранных дел Омана позднее сообщило, что второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Анастасия Домбицкая