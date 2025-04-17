РФ запросила заседание СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам

Россия запросила закрытые консультации Совета безопасности (СБ) ООН по мораторию на удары по энергообъектам Украины. Об этом сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Российская сторона намеревается провести заседание в закрытом формате без участия Украины.

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«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной»,— написал Дмитрий Полянский. Консультации начнутся ориентировочно в 16:30 по Нью-Йорку (23:30 мск), уточнил постпред.

Ранее сегодня, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Представитель Кремля сказал, что Россия не ведет контакты по дальнейшей судьбе моратория по зарубежным каналам.

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.

Анастасия Домбицкая