Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что новых указаний Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Срок в тридцать дней истек вчера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«РФ предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушениях Киевом моратория на удары по энергетике»,— заявил Дмитрий Песков. «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было»,— сообщил он.

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.