Куличи растут как на дрожжах

В 2025 году готовый пасхальный кулич для покупателей обойдется примерно на треть дороже, чем годом ранее. Зато стало больше выбора: помимо продукта по классическому рецепту на прилавках появилась выпечка с добавлением дубайского шоколада — кулинарного хита последних месяцев. Испечь кулич в домашних условиях получится дешевле, так как этой весной заметно подешевел важный ингредиент — яйца, рост цен на которые еще год назад был предметом серьезных споров властей и ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куличи на международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | CONFEX 2025 в Москве (март 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Куличи на международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | CONFEX 2025 в Москве (март 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За две недели до христианской Пасхи, которая в 2025 году выпадает на 20 апреля, средняя стоимость кулича, купленного в интернете, выросла на 36,7% год к году, до 586 руб., подсчитал для “Ъ” оператор данных онлайн-касс First Data. В офлайн-сегменте также наблюдается увеличение цен на один из основных атрибутов религиозного праздника. Как сообщили в сети «Перекресток» (входит в X5 Group), в нынешнем году в предпасхальные дни кулич в среднем стоит на 30% дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным аналитиков сервиса «Чек Индекс», этот продукт в период 1–14 апреля продавался в среднем за 225 руб., что на 17% больше год к году. Обычно в онлайне ценник несколько выше из-за большего объема упаковки: например, в интернете кулич среднего ценового сегмента (дороже 920 руб.) приобретается в 3,6 раза чаще, чем в офлайн-магазинах, поделились своими наблюдениями аналитики. Наиболее популярными среди потребителей стали куличи весом более 200 граммов, рассчитанные на несколько человек, подтверждают в сервисе доставки «Самокат», уточняя, что спрос на них в нынешнем году вырос на 77% год к году.

Опрошенные “Ъ” ритейлеры объясняют рост цен на куличи не только общей инфляцией, но и тем, что в текущем году появилось больше продукции с дорогими ингредиентами — это может влиять на средний показатель.

Например, в рознице появились куличи с набирающим популярность так называемым дубайским шоколадом с кадайфом (тонкой турецкой лапшой) и фисташками. Стоимость такого десерта в предпасхальные дни, по данным First Data, достигает 5,5 тыс. руб.

Дешевле приготовить кулич в домашних условиях. Стоимость набора ингредиентов для этой выпечки на полках крупных ритейлеров снизилась год к году на 9,4%, отмечает Станислав Богданов, председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (объединяет крупные сети). Подсчеты базировались на основе рецепта классического кулича, для приготовления которого необходимо 125 мл молока, 15 граммов дрожжей, 90 граммов сахара, 2 яйца, 70 граммов растительного масла и 350 граммов пшеничной муки.

В рознице пшеничная мука за год подешевела на 13%, в среднем до 29 руб. за кг, сахар — на 9%, до 62,5 руб. за кг, говорит господин Богданов. По его словам, яйца, используемые к Пасхе не только для выпечки куличей, но и для покраски, в торговых сетях подешевели на 29,6% год к году, до 76,2 руб. за десяток. Аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay подтверждают, что за неделю до Пасхи, с 7 по 14 апреля 2025 года, на 4% год к году сократилось количество проданных упаковок яиц, а средний чек — на 12%, до 94 руб. за десяток. Год назад, когда на пике цены на яйца и курятину в ряде регионов выросли на 27–30%, власти серьезно взялись за контроль над ценообразованием этих продуктов в производственной цепочке и рознице.

Пасхальная корзина российских потребителей не ограничивается только куличом и яйцами. В набор также входит краситель для яиц, подорожавший за год во всех каналах розничных продаж, включая офлайн и онлайн, на 7%, в среднем до 144 руб., и творог, который вырос в цене на 19%, до 131 руб. за 500 граммов, подсчитали в «Чек Индексе». По этой причине на 14%, до 630 руб. увеличилась средняя цена творожной пасхи.

Если учитывать в качестве минимальной пасхальной корзины готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то ее стоимость составит 499 руб.— это на 8% больше, чем в прошлом году, отмечают в «Чек Индексе».

При добавлении в набор творожной пасхи ее общий бюджет достигнет 1,12 тыс. руб., что на 10% больше год к году, подчеркивают аналитики.

В предпасхальные дни продажи атрибутов этого религиозного праздника ожидаемо растут и на маркетплейсах. В текущем году спрос на товары для Пасхи на Ozon увеличился в 3,3 раза год к году. При этом спрос жителей из малых городов растет опережающими темпами — в полтора раза быстрее, чем в целом на площадке. На Wildberries продажи такой продукции за две недели до Пасхи увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова