Суд отказался переносить в другой регион дело экс-ректора ВГУ Ендовицкого

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал экс-ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому, находящемуся под стражей по делу о даче взятки и распространении порнографии, в удовлетворении ходатайства о переносе дела из Воронежской области в иной субъект. Об этом сообщила пресс-служба суда. Суд, рассмотрев доводы защиты, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства и оставил подсудность прежней. Постановление суда вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Напомним, Дмитрий Ендовицкий был задержан по подозрению в даче взятки в июне прошлого года. По версии Следственного комитета, в 2022 году он через своего подчиненного, профессора Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены Ендовицкой. После задержания и заключения под стражу ректору был добавлен эпизод о распространении в интернете порноматериалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Дмитрий Ендовицкий и Юрий Трещевский свою вину не признают.

В данный момент Дмитрий Ендовицкий находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлен до 12 августа.

Ульяна Ларионова