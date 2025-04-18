США могут отказаться от роли посредника в урегулировании конфликта на Украине

США готовы способствовать достижению мира на Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио. При этом Вашингтон продолжит работу в этом направлении, если обе стороны хотят заключить сделку в течение короткого времени, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

«Надо понять за несколько дней, а не недель, возможно ли закончить эту войну. Если да, мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому и убедиться в том, что конфликт может завершиться в выгодном и справедливом ключе»,— сказал госсекретарь США, выступая перед журналистами в Париже. Трансляция велась на YouTube-канале GBNews.

Господин Рубио подчеркнул, что в противном случае президент США Дональд Трамп откажется от дальнейшего разрешения конфликта на Украине. «Мы не будем продолжать урегулирование в перспективе недель или месяцев… Если удастся сделать это быстро, мы в деле. Если это невозможно, у нас есть другие приоритеты»,— заключил политик.

Подробнее о новой встрече по Украине — в материале «Ъ» «Парижский сбор».