Суд рассмотрит иск Росприроднадзора к владельцу свалки в Новороссийске 29 апреля

Арбитражный суд Краснодарского края 29 апреля рассмотрит иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к собственнику полигона ТКО в Новороссийске ООО «Терра-Н». Первоначально иск подали 25 октября 2024 года, с тех пор дату заседания несколько раз переносили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с «Терра-Н» сумму оценки вреда, причиненного окружающей среде. Она оценена в размере 7,2 млн руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, новое заседание суда назначено на 29 апреля 2025 года.

Также специалисты Росприроднадзора дадут точную оценку нанесенного экологического ущерба окружающей среде после попадания фильтрата с горящего полигона в марте 2025 года в лес и водоемы рядом с территорией свалки. Во время выездной проверки 26 марта специалисты зафиксировали загрязнение реки Озерейка. По мнению экологов, через нее токсичная жидкость с горящего мусорного полигона попадает в море. Результаты проб воды из реки Озерейка будут опубликованы 17 апреля 2025 года, сообщили в ведомстве.

После этого материалы по итогам обследования будут переданы в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Собственнику полигона предъявят сумму ущерба, нанесенного окружающей среде.

Алена Воробьева