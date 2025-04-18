Жители ЮФО рассказали, на что готовы поставить самозапрет в финансовой сфере

82% опрошенных респондентов считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников.

При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из опроса ВТБ*.

Большинство опрошенных южан – 82% - отметили, что самозапреты на онлайн-операции помогут защитить финансы от мошенников. Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 8%. В то же время 63% жителей Юга же пользуется сервисом или планирует в ближайшее время. Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (81%).

Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 89% опрошенных. Также более половины южан установили бы ограничения на переводы крупных сумм (65%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (48%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (56%), и крупные покупки в магазинах (42%).

По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (61%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (53%) и люди, склонные к импульсивным тратам (55%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (42%), для клиентов с картами нескольких банков (38%) и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (39%).

«Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на Госуслугах. Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн», – говорит руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.