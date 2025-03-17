Прием заявок по программе транспортировки сборных грузов стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербургском Центре поддержки экспорта стартовал прием заявок на участие в программе по транспортировке сборных грузов в 2025 году. Суть транспортировки сборных грузов заключается в объединении товаров от разных заказчиков в единый сборный груз, сообщили 17 марта в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнили в КППИиТ, в приоритете — небольшие партии товаров, не требующих особых условий хранения и специального температурного режима. Центр консолидирует грузы от разных производителей в одном контейнере, что значительно снижает транспортные расходы для каждого участника. При этом все расходы на транспортировку, хранение, доставку и таможенное оформление Центр готов взять на себя, отметили в комитете.

В Смольном подчеркивают, что региональная программа «Сборные грузы» помогает решить острую проблему для малых и средних предприятий, минимизируя их затраты на транспортировку продукции на внешние рынки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце декабря прошлого года Китай принял первый сборный груз из Петербурга. В Поднебесную отправили полиэстровую сетку и кофе.

Подробнее о намерении Смольный просубсидировать контейнерные перевозки в Латинскую Америку — в материале «Ъ-СПб» «Помощь экспортерам расширяет направления».

Андрей Цедрик