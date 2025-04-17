В 70% случаев наложение санкций США связано с Россией

По подсчетам Center for a New American Security, за весь прошлый год 70% всех случаев включения в американский черный список связаны именно с антироссийскими санкциями. Так, по основанию «связи с Россией» в 2024 году в SDN-list добавили 2196 субъектов, из которых 1681 — российские граждане и организации (включая более 50 банков), а остальные лица происходят из 55 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Под вторичные санкции США в прошлом году чаще всего попадали компании из Китая, Турции и Индии, а также Киргизии, Казахстана, Гонконга и ОАЭ. В последние годы США значительно усилили применение этих мер: если в 2022 году вторичные санкции были наложены лишь на 145 лиц из третьих стран, то к 2024 году их число увеличилось почти в семь раз, составив 985 граждан и организаций. Причем больше половины (515 лиц) были добавлены в 2024 году.

Россия также заняла второе место по числу компаний (147), попавших под экспортный контроль США. Кроме того, американские санкции против российской нефтяной отрасли затронули более 180 судов, участвовавших в обходе ограничений.

Подробнее — читайте позднее в тенденции «Ъ» про новые тренды в антироссийских санкциях.

Диана Лисунова