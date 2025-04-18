Прощеные долги нацеливают на инвестиции

Власти подвели предварительные итоги заявочной кампании для отбора проектов, которые могут финансироваться регионами за счет высвобождаемых вследствие списания двух третей бюджетных кредитов средств — в общей сложности 76 регионов предложили проекты на 1,08 трлн руб. В ходе отбора федеральный центр, как следовало из вчерашнего совещания в Совете федерации, намерен следить, чтобы эти средства не размывались на текущие задачи, а направлялись на инвестиционные цели и инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В четверг, 17 апреля в Совфеде прошло совещание об использовании регионами средств, высвобожденных при списании им части задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о «прощении» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года (в 2025–2029 годах это высвободит 1,1 трлн руб., под списание не попадают инфраструктурные бюджетные кредиты). Часть долга, не подлежащая списанию, должна погашаться в 2025–2030 годах, а остальное переносится на 2030–2039 годы и будет списано при целевом использовании сэкономленных денег. Половина из них должна направляться на проекты в сфере ЖКХ, а остальные могут тратиться, в частности, на расселение аварийного жилья, компенсацию расходов по инвестиционным налоговым вычетам, новые инвестпроекты и обновление общественного транспорта (см. “Ъ” от 7 февраля).

Как сообщил замглавы Минфина Павел Кадочников, всего заявки направили 76 регионов общим объемом 1,08 трлн руб. Из них 513 млрд руб.— предложения по финансированию проектов в сфере ЖКХ, 204 млрд руб.— по расселению аварийного жилья и обновлению общественного транспорта, 135 млрд руб.— новые инвестпроекты, а еще 48,7 млрд руб.— проекты по развитию опорных населенных пунктов.

При этом, по словам сенатора Андрея Шевченко, ряд субъектов отмечают, что при рассмотрении заявок Минстрой запрашивает «дополнительную избыточную информацию», не предусмотренную правилами списания. Это, как следовало из обсуждения, связано с тем, что к заявкам есть вопросы — в правительстве настаивают на том, что инструмент списания должен работать на развитие инфраструктуры, поддержку инвестиций и повышение самостоятельности региональных бюджетов за счет повышения налоговых доходов, а не на покрытие текущих расходов.

Как отметил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, регионы при формировании заявок уделяют недостаточно внимания финансированию проектов в рамках комплексных планов модернизации ЖКХ на 4,5 трлн руб. Вместо этого они зачастую предлагают за счет экономии от списания кредитов федерального центра профинансировать проекты ЖКХ, не включенные в такие стратегические планы. При этом, как уточнил замглавы Фонда развития территорий Владимир Тарасов, в комплексные планы включены 43 тыс. мероприятий и около 28 тыс. из них не обеспечены конкретными источниками финансирования. «То, что мы в комплексных планах заложили, за какие источники мы будем делать? Как будем достигать показателей в рамках нацпроекта?» — обращался к регионам Александр Ломакин.

В Минэкономики же отмечают невысокий процент заявок и на финансирование новых инвестпроектов — 12,5%. Как напомнил врио департамента регионального развития Александр Солдатов, в прошлую волну реструктуризации бюджетной задолженности в 2021–2024 годах на эти цели было направлено около 200 млрд руб. из 671 млрд руб., что позволило поддержать около 5 трлн руб. инвестиций. «Если рассматривать цель создания новых налоговых поступлений, в рамках второй волны мы получим значительно меньше эффектов»,— посетовал он.

Регионы при этом вносят предложения по расширению целевого назначения высвобождаемых средств, однако, как предупредил вчера Павел Кадочников, все предложения, которые касаются финансирования за счет инвестиционного инструмента текущих расходов, будут «максимально разворачивать».

Евгения Крючкова