Бюджетным кредитам переопределили цель

Белый дом определил параметры списания регионам 1,1 трлн руб. бюджетных кредитов, предоставленных им ранее федеральным центром. Эта сумма может быть «прощена» им в 2025–2029 годах лишь при условии целевого использования высвобождающихся средств: половину субъектам РФ предписано направить на ЖКХ, половину — на целый ряд значимых для государства направлений, включая реализацию новых инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о «прощении с условиями» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года,— по оценкам Минфина, объем высвобожденных средств составит в 2025–2029 годах 1,1 трлн руб. Под списание не подпадут целевые инфраструктурные бюджетные кредиты, которые в последнее время в основном получают регионы, а также займы на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. По данным Минфина, общий объем госдолга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн руб. и на бюджетные кредиты центра приходилось 78% этой общей суммы — 2,46 трлн руб.

Согласно принятому правительством постановлению, часть долга, не подлежащая списанию, должна погашаться в 2025–2030 годах, а остальное переносится на 2030–2039 годы, но может быть списано при условии целевого использования высвобожденных средств (в противном случае деньги придется вернуть). Половина суммы должна быть направлена на проекты в сфере ЖКХ. Вторую половину регионы смогут направить на расселение аварийного жилья, компенсацию своих расходов по инвестиционному налоговому вычету, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, а также на новые инвестпроекты стоимостью от 50 млн руб. (в частности, в таких сферах, как сельское хозяйство, рыбоводство, туризм, логистика, обрабатывающие производства).

Для регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности (по оценкам Минфина, речь о 31 субъекте РФ) предусмотрено право направить средства на нацпроекты, а также на расходы, связанные с военной операцией РФ на Украине. Дальневосточные и арктические регионы, где утверждены мастер-планы развития городов, смогут направить высвобожденные средства на их реализацию.

Как отмечают в Минфине, для повышения финансовой дисциплины регионов предусмотрен ряд ограничений. Так, субъектам необходимо взять на себя обязательства по ограничению дефицита бюджетов на уровне не более 10% собственных доходов, а также задолженности по рыночным заимствованиям (не более 25%). Также определено, что регионы могут привлекать коммерческие кредиты по ставке не выше ключевой (сейчас 21%), увеличенной на 3,5 процентного пункта.

По мнению замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Ильи Цыпкина, принятый механизм станет достаточно существенной мерой поддержки — у многих регионов подходит срок погашения бюджетных кредитов, выданных в первую очередь в 2022 году для частичного рефинансирования коммерческой задолженности. В некоторых регионах, по словам Ильи Цыпкина, совокупный объем предполагаемых к погашению бюджетных кредитов всех видов мог в этом году превышать 10% запланированного объема налоговых и неналоговых доходов, что «довольно много».

Директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский добавляет, что мера становится одной из ключевых при формировании региональных бюджетов развития. По его словам, при формировании правил учтены недоработки прошлых периодов — порядок списания упрощен, список направлений реализации проектов расширен. Впрочем, говорит Дмитрий Землянский, «есть и нюансы». Это, в частности, требование направить половину средств на ЖКХ, в результате чего реальная поддержка инвестиционной активности на местах будет меньшей.

Евгения Крючкова