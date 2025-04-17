За год камеры зафиксировали 236 млн нарушений ПДД

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России сообщил, что в 2024 году при помощи дорожных камер зафиксировали 236,6 млн нарушений. Общее количество дорожных камер за год увеличилось на 10% и достигло 32 тыс. штук.

Статистика выявленных автонарушений опубликована в информационно-аналитическом обзоре НЦ БДД за 2024 год. В нем также указано, что парк передвижных камер сократился с 3,1 тыс. до 2,9 тыс. При этом количество мобильных комплексов увеличилось.

Рост числа дорожных камер произошел на фоне ужесточения правил их установки. Соответствующий закон действует с сентября 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «На водителей направили объективы».