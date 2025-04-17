На водителей направили объективы

Общий парк дорожных камер в России по итогам 2024 года перевалил порог в 30 тыс., увеличившись на 10%. Соответствующие данные обнародовал Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. С помощью комплексов было выявлено более 236 млн нарушений правил дорожного движения. Часть приборов, попавших в полицейскую отчетность, по факту могут быть вообще отключены и не работать — у регионов нет средств на демонтаж оборудования, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

НЦ БДД МВД России опубликовал информационно-аналитический обзор за 2024 год, содержащий анализ текущего состояния систем фиксации нарушений. Общее количество дорожных камер за год выросло почти на 10%, достигнув 32 тыс. Таким образом, темпы прироста парка комплексов увеличились вдвое по сравнению с 2023 годом. Вместе с числом камер растет и количество нарушений, выявленных комплексами (см. график), по итогам 2024 года оно составило 236,6 млн.

Парк передвижных камер (речь идет о комплексах, которые стоят на обочинах дорог, на водительском сленге называются «треноги») сократился с 3,1 тыс. до 2,9 тыс. Этот тренд наблюдается с 2021 года и объясняется постепенным отказом регионов от таких приборов из-за сложности согласования установки. Число мобильных камер (в частности, планшетов для контроля парковки), наоборот, растет.

Рост числа дорожных камер произошел на фоне ужесточения правил их установки. С 1 сентября 2024 года заработали изменения в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности».

Были установлены, в частности, закрытый перечень локаций для комплексов (в их числе выделенные полосы, очаги аварийности, перекрестки, зоны дорожных работ и др.) и правила согласования их установки с ГИБДД. Регионы, как сообщал “Ъ”, вынуждены были отключить и демонтировать часть камер из-за несоответствия новым требованиям. В результате рост числа штрафов, вынесенных с помощью дорожных камер, замедлился и по итогам года составил чуть более 7%, хотя в прошлые годы достигал 20% (см. “Ъ” от 10 февраля).

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Не каждая камера, попавшая в статистику МВД, по факту работает и участвует в фиксации нарушений, «многие комплексы, даже будучи отключенными от системы, продолжают оставаться на своих местах и идут в статистику, поскольку их демонтаж требует дополнительных расходов, которые не всегда предусмотрены в бюджетах регионов», обращает внимание группа компаний «Урбантех», оператор камер в ряде регионов.

Особую озабоченность у экспертов компании вызывает техническое состояние парка комплексов: около 30% камер на дорогах «морально устарели» и не отвечают стандартам. «Половина оборудования эксплуатируется пять-семь лет, причем значительная их часть — более семи лет,— утверждают в "Урбантехе".— Такие комплексы обладают ограниченным функционалом (фиксируют в основном скорость и разметку), имеют высокую погрешность измерений, частые пропуски транспортных средств и не обеспечивают должного уровня безопасности дорожного движения».

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов обратил внимание на то, что в зоне контроля камер, где скорость ограничена 70 и 90 км/ч, происходят ДТП с высокой тяжестью последствий — эти данные приведены в обзоре НЦ БДД. «Скорее всего, это означает, что в этих местах — как правило, на загородных трассах — скорость занижена искусственно и автомобилисты, видя знак и камеру, начинают резко притормаживать или метаться по дороге,— предполагает господин Шкуматов.— Это зачастую и приводит к авариям и различным неприятным ситуациям. К сожалению, на дорогах таких непонятных, нелогичных и опасных ограничений все еще очень много. Причем власти давно обещают с этой проблемой разобраться».

По итогам 2024 года в местах работы дорожных камер наблюдается десятипроцентный прирост аварий, в том время как в целом по России аварийность сократилась на 0,3%. Причины этого в обзоре НЦ БДД не поясняются.

В национальном проекте «Инфраструктура для жизни», стартовавшем 1 января 2025 года, заложено ежегодное увеличение числа комплексов на 400–500 штук на региональных, федеральных и местных дорогах. На этом фоне власти обсуждают расширение функционала камер, в том числе за счет включения автоматической проверки ОСАГО по номеру машины с выставлением штрафа автовладельцу. Говорилось об этом, в частности, на заседании президиума Госсовета 15 апреля по вопросу развития инфраструктуры для жизни.

Иван Буранов