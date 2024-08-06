Решение века для хайтека

Федеральный суд США признал, что Google — монополист и ведет себя как монополист. Последней технологической корпорацией, признанной монополистом в США, была Microsoft. Произошло это еще в 1999 году. Сейчас же на очереди вынесение решений по антимонопольным делам против Amazon, Apple и Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена). И всем им теперь грозят суровые санкции — вплоть до дробления компаний и продажи бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Cabezas, Reuters Фото: Jose Cabezas, Reuters

Федеральный суд США в понедельник встал на сторону Министерства юстиции в споре с Google и признал корпорацию монополистом, который незаконно пользуется своим доминирующим положением на рынке, чтобы исключить любую конкуренцию.

«Google — монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию»,— говорится в решении судьи окружного суда по округу Колумбия Эмита Меты.

Федеральный суд подвел черту под разбирательством, которое начала в 2020 году еще администрация Дональда Трампа. Тогда иск к Google подали Министерство юстиции США и прокуроры 11 штатов, которые потребовали «воспрепятствовать Google в незаконном удержании монополии на рынках интернет-поиска, поисковой рекламы и общего текстового поиска в США».

Основная претензия касалась интернет-поисковика Google. Как отмечали истцы, наиболее эффективным способом распространения поискового сервиса Google стала его предустановка в мобильные телефоны и компьютеры. А за это корпорация годами платила «миллиарды долларов» дистрибуторам — Apple, LG, Samsung, Motorola, AT&T, T-Mobile, Verizon, Opera и др., чтобы они устанавливали поисковик Google по умолчанию. Так, например, в ходе судебных слушаний выяснилось, что Google вот уже более 20 лет отдает Apple 36% своей рекламной выручки в браузере Safari. Обе корпорации при этом настаивали, что эта цифра — коммерческая тайна, которую нельзя было раскрывать. Очевидно, что аналогичные соглашения у Google были и с другими партнерами.

На протяжении всего судебного разбирательства Google пыталась убедить суд в том, что ее поисковая система на самом деле испытывает серьезную конкуренцию со стороны сервисов Amazon, TikTok и Reddit, а также чат-ботов, таких как ChatGPT. Ведь с их помощью люди тоже ищут информацию в интернете.

Но судья Мета пришел к выводу, что корпорация пользовалась своим доминирующим положением, снова и снова повышая цены на рекламные объявления, размещаемые в поисковике Google.

«Единственным очевидным препятствием для принятия Google решений о повышении цен могли быть протесты потенциальных рекламодателей и дурной имидж. Но Google не допускала таких ошибок, повышая цены постепенно... Многие рекламодатели даже не осознают, что за изменением цены стоит Google»,— говорится в решении суда.

Решение — знаковое для всей IT-индустрии. В последний раз американские власти признавали монополистом высокотехнологичную компанию в ноябре 1999 года. Тогда это была Microsoft, которую признали виновной в навязывании интернет-браузера Internet Explorer всем пользователям Windows, а также других программ, таких как Netscape и Java. А через несколько месяцев корпорация узнала последствия своих действий: суд приказал ей разделить бизнес на две структуры.

Решение же по делу против Google — лишь первое из череды судебных разбирательств властей США с американскими IT-корпорациями. На очереди вынесение решений по антимонопольным делам против Amazon, Apple и Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена). Конгресс, Минюст и прокуроры штатов еще на стадии слушаний и сбора информации о деятельности IT-гигантов требовали для всех них примерно одинаковое наказание: прекращение незаконных практик, выплата компенсаций и, конечно, дробление бизнеса (как и в случае с Microsoft четверть века назад).

Однако наказание для Microsoft в итоге было заменено на куда более щадящее (во многом из-за неподобающего поведения судьи во время рассмотрения дела). И корпорация договорилась с Минюстом, просто разрешив производителям компьютеров предустанавливать на них программное обеспечение от других компаний.

Google узнает о штрафных санкциях за допущенные нарушения тоже только через несколько месяцев.

Но представитель компании уже заявил, что Google будет подавать апелляцию на решение окружного суда. «В своем решении суд признается, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но при этом делается вывод, что нам не следует позволять делать ее легкодоступной… мы планируем подать апелляцию»,— заявил президент Google по международным вопросам Кент Уокер.

Кирилл Сарханянц