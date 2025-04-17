Александр Овечкин встретит молодость

Очередной play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет при солидном российском представительстве: лишь в двух из 16 пробившихся в кубковую стадию команд российских хоккеистов нет. В борьбе за Кубок Стэнли примут участие не только звезды лиги вроде Александра Овечкина и Никиты Кучерова, но и перебравшиеся в Северную Америку весной бывшие игроки петербургского СКА — сверхталантливый тинейджер Иван Демидов и выросший в топового защитника Континентальной хоккейной лиги задолго до отъезда Александр Никишин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

В ночь на пятницу завершился регулярный чемпионат НХЛ, определивший состав участников play-off. С ним связано множество интриг, а в центре нескольких занятных сюжетов наверняка окажутся российские хоккеисты. Всего в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли реальные шансы выйти на лед есть у 25 россиян (это на восемь меньше, чем было в прошлом году). Большинство играют за команды с претензиями на трофей. Есть и несколько крайне видных фигур.

Первая — конечно, Александр Овечкин, в начале апреля установивший снайперский рекорд НХЛ.

Его «Вашингтон Кэпиталс» в последние годы никаких вершин не штурмовал. Летом после очередного раннего вылета он усилился, но, казалось, не настолько, чтобы вернуть себе статус претендента на главную награду. Тем не менее «гладкую» часть сезона столичный клуб провел превосходно. В сводной таблице лиги он уступил лишь «Виннипег Джетс», а в Восточной конференции стал лучшим и вышел на «Монреаль Канадиенс» — команду, которая выступит в play-off впервые за четыре года.

Особый шарм этому противостоянию придают два фактора. Для начала, в числе соперников 39-летнего Овечкина, проводящего 20-й сезон в североамериканской лиге, будет 19-летний российский вундеркинд Иван Демидов, который только что приехал в НХЛ, расторгнув соглашение с петербургским СКА, и в дебютном же матче с «Чикаго Блэкхокс» отметился голом и результативной передачей. А еще у этих команд есть любопытная история встреч. Единственный раз они пересеклись в play-off НХЛ довольно давно, в 2010 году, но при очень похожих обстоятельствах. Тогда «Вашингтон» стал лучшей командой регулярного чемпионата и был одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, но попал под «Монреаль» (3:4 в серии первого раунда), чудом запрыгнувший в play-off. Вот и теперь «Монреаль Канадиенс», в начале декабря занимавший предпоследнюю строчку в таблице лиги, протиснулся в кубковую стадию на флажке.

Другая чрезвычайно примечательная персона — Никита Кучеров.

Он во второй раз подряд преодолел высочайшую планку в 120 очков, стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вновь является одним из основных претендентов на Hart Trophy — награду самому ценному игроку первенства. Правда, «Тампа-Бей Лайтнинг», самой забивной команде сезона, достался довольно неприятный соперник — ее сосед по штату «Флорида Пантерс», действующий обладатель Кубка Стэнли, команда чрезвычайно вязкая, умеющая нейтрализовывать сильные стороны оппонента. Кучеровым «российское присутствие» в этой серии не ограничивается: ворота «Тампы» защищает Андрей Василевский, ворота его соперника — Сергей Бобровский; оба — элитные голкиперы. Плюс «Флориду» представляет защитник Дмитрий Куликов.

Еще одна крупная фигура — Кирилл Капризов. До травм, вынудивших россиянина пропустить почти половину чемпионата, он был одним из лидеров гонки бомбардиров. Финишировал он только в конце первой сотни классификации, зато по показателю относительному — среднему количеству очков за игру — вошел в пятерку самых продуктивных хоккеистов лиги. К play-off Капризов восстановился. Однако даже с ним в составе «Миннесота Уайлд» не выглядит фаворитом серии с «Вегас Голден Найтс».

Самой «русской» командой из пробившихся в play-off стала «Каролина Харрикейнс».

К начинавшим сезон в ее составе Петру Кочеткову, Дмитрию Орлову и Андрею Свечникову скоро должен присоединиться Александр Никишин, ушедший из петербургского СКА после вылета из Кубка Гагарина. Несколько дней назад он подписал двухлетний контракт с «Каролиной». А теперь, по данным спортивного агентства Winners Hockey, получил визу и направляется в США. К серии с ослабленным травмами ключевых игроков «Нью-Джерси Девилс» должен успеть.

Но лучшие шансы на кубок, как представляется, все же имеют не самые заметные россияне. Среди таких — трудолюбивый Владислав Наместников, которого проведший почти безупречный сезон «Виннипег Джетс» летом оставил, предпочтя «центрам» с более громкими именами. В том же списке надежные Илья Любушкин и Евгений Дадонов из «Далласа», который, уже кажется, вечно останавливается на подступах к Кубку Стэнли. Там же — Василий Подколзин из «Эдмонтона», в прошлом году проигравшего лишь в решающем, седьмом матче финальной серии. Ну и пока травмированный Валерий Ничушкин: он со дня на день должен вернуться в состав «Колорадо Эвеланш». Из двух команд, в составе которых россиян нет, к фаворитам можно отнести разве что «Торонто Мейпл Лифс», обладающий мощным подбором игроков, но в play-off регулярно проваливающийся.

Роман Левищев