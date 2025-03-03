Металлурги отработают смартфоны

Металлургические компании с развитым направлением по заготовлению лома и профильные игроки стали больше интересоваться сбором лома электроприборов с содержанием драгметаллов на фоне высоких цен на золото и серебро. По оценкам Минпромторга, в РФ ежегодно образуется до 2 тыс. тонн электронного лома, содержащего более 60 тонн драгметаллов. Но развитие бизнеса требует значительных инвестиций и может не окупиться в условиях отсутствия стабильного рынка сбыта и высокой ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На фоне снижения сбора и потребления ломов черных металлов участники рынка заинтересовались сбором лома электронных приборов с достаточным содержанием драгметаллов. Об этом сообщили собеседники “Ъ” в кулуарах отраслевой конференции «Бизнес в сфере лома драгметаллов». По словам источников “Ъ”, если не искать новые сегменты, следует сокращать объемы бизнеса минимум в два раза.

По данным ассоциации «Руслом.ком», в 2024 году сбор лома в России сократился на 17,6%, до 19,9 млн тонн, а потребление лома — на 22%, до 19,9 млн тонн. В 2025 году показатели могут сократиться до 16 млн и 13,8 млн тонн соответственно, учитывая снижение выплавки и потребления стали на внутреннем рынке, а также сохраняющиеся экспортные ограничения, прогнозирует директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Источники “Ъ” говорят, что крупные металлургические холдинги, у которых развито ломозаготовительное направление, в 2024–2025 годах получили лицензии на работу с ломом и отходами драгметаллов и планируют выход в сегмент в этом году. Основным стимулом становятся рекордно высокие цены на золото и растущие вслед за ним цены на серебро. По итогам торгов 28 февраля фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) торговались на уровне $2,86 тыс. за тройскую унцию, на серебро — $31,7 за унцию.

Гендиректор рейтингового агентства «Русмет» Марина Угловская говорит, что в специализированной системе ГИИС ДМДК уже зарегистрировано более 6 тыс. игроков, которые образуют, продают и закупают драгметаллы и лом таких металлов. Но переплавка электронного лома в электродуговых печах не осуществляется, потому необходимо ставить новую производственную линию, отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Собеседники “Ъ” на рынке оценивают запуск направления по работе с ломом драгметаллов с нуля в 500 млн руб. При этом, отмечает господин Хазанов, высокие цены на драгметаллы могут не покрыть риски от инвестиций при текущей ключевой ставке и неоднозначных перспективах рынка сбыта в условиях стагнации внутреннего потребления металлов и ограниченных возможностей экспорта.

Оценки потенциального объема рынка разнятся. По данным Виктора Ковшевного, только на руках у граждан находится около 900 тонн изделий из драгметаллов или с их содержанием, которые могут стать ломом. Также ежегодно образуется более 1,5 млн тонн отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО), из которых перерабатываются только 5%. Этот вторичный ресурс относится к категории с небольшим содержанием драгметаллов, но при значительном объеме образования таких отходов совокупное извлечение тоже будет велико. В тонне ОЭЭО в среднем содержится от 250 г до 5 тыс. г серебра, от 25 г до 1 тыс. г золота, 5–40 г платины, 5–100 г палладия и т. д., говорит господин Ковшевный.

По оценкам Минпромторга, в РФ ежегодно образуется до 2 тыс. тонн электронного лома, в котором содержится более 60 тонн драгметаллов. Эксперт по учету драгметаллов корпорации «Сача» (федеральный оператор лома и отходов из металлов) Андрей Белов говорит, что в среднем из ломов извлекается около 30 тонн золота в год.

Собеседники “Ъ” в аффинажной отрасли скептически оценивают перспективы увеличения загрузки аффинажных мощностей. По словам источника “Ъ”, если ранее на мобильный телефон приходилось 20 г промышленного золота, то сейчас — до 0,2 г, так как промышленность замещает драгметаллы в том числе новыми материалами. А для аффинажного завода рентабельной считается партия лома с содержанием от 200 г золота, добавил собеседник “Ъ”.

Ожидаемо на конференции обсуждалась и необходимость наладить механизмы извлечения из лома редкоземельных металлов (РЗМ; см. “Ъ” от 26 февраля). Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что РЗМ часто требуют специфических методов извлечения, таких как использование кислотных растворов или высокотемпературных процессов. Сами технологии такого извлечения находятся в России на стадии развития и при столь сложном и дорогостоящем пороге входа в сегмент он может быть эффективен только при значительной господдержке, отмечает он.

Полина Трифонова