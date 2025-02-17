Сталь не прогнулась под Трампа

За неделю, прошедшую с введения США пошлин на импорт стали, алюминия и продукции из них, цены на металлы не показали значительных колебаний. По мнению аналитиков, принятые президентом Трампом торговые ограничения после их уточнения окажутся не такими масштабными, как в его прошлое президентство. Но ответные пошлины, введенные Китаем, создают новую конфигурацию торговых потоков: в частности, у российских металлургов может возникнуть возможность для увеличения поставок в Азию специальных марок стали для машиностроения и строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Неделя, прошедшая с момента подписания президентом США Дональдом Трампом документа о введении с 12 марта пошлин в размере 25% на ввоз в страну стали, алюминия и продукции из них, показала слабое влияние этих мер на рынок. Так, цены на алюминий на LME за прошедшую неделю колебались в пределах менее 0,5 п. п. По данным на вечер пятницы, 14 февраля, стоимость металла на площадке была на уровне $2635 за тонну. Цены на стальную заготовку на прошедшей неделе подешевели на 2,2% в Индии, до $440 за тонну, и на 2,4% в Китае, до $415 за тонну. Впрочем, цены на заготовку показывают снижение практически еженедельно с начала года на фоне замедления темпов строительства в Китае (см. “Ъ” от 5 февраля).

США производит 79,5 млн тонн стали и импортирует еще почти 30 млн тонн. Основные поставщики — Канада (22,5%), Бразилия (16,7%), Мексика (11,4%), Южная Корея (9%) и Китай (7%). Собственное производство алюминия в США составляет 860 тыс. тонн, еще примерно 30% от общего потребления импортируется. Алюминиевый импорт также в основном обеспечивается Канадой (49%). Сталь в стране производится преимущественно на электросталеплавильных мощностях (то есть из лома). Мощности недозагружены (по стали загрузка составляет 77%, по алюминию — 85%), потому что проигрывают многим зарубежным по эффективности и себестоимости производства. Очевидно, американские металлурги ожидали введения пошлин от Дональда Трампа: по итогам 2024 года они увеличили закупки лома на 16%, следует из исследования S&P.

«Рынок ожидает конкретизации параметров пошлин по видам продукции и степени передела,— поясняет слабую реакцию рынков профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.— К тому же опыт 2018–2019 годов показал высокую вероятность предоставления исключений ключевым поставщикам. Да и глобальные производственные цепочки уже несколько лет демонстрируют значительную адаптивность к торговым ограничениям».

Главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин уверен: «Для отдельных стран, в первую очередь Канады, условия еще могут быть пересмотрены из-за нежелания повредить американским потребителям». Все хорошо помнят, говорит он, что в предыдущий президентский срок Дональда Трампа повышение тарифов на импорт металлургической продукции привело к снижению потребления металла в стране и росту его стоимости на внутреннем рынке.

Конкретными мерами на действия США пока ответил только Китай, введя с 10 февраля дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ и 10% на нефть, сельхозтехнику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Также страна подала жалобу в ВТО, «но надежды на успех этой жалобы кажутся туманными, поскольку сама структура ВТО уже не соответствует современным экономическим реалиям», полагает доцент кафедры экономики МИСиС Рафаэль Абдулов.

Российские металлурги могут, по мнению экспертов, выгадать от новых американских пошлин. «Китайские ответные меры создают новую конфигурацию торговых потоков,— поясняет Надежда Капустина.— Производители из Южной Кореи, Японии и Тайваня столкнутся с усилением конкуренции на азиатских рынках. Вероятно формирование избытка предложения в сегменте полуфабрикатов при сохранении дефицита высокотехнологичной продукции глубокой переработки. На этом фоне российские металлурги получают возможность расширения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии и Индии». По ее мнению, перспективными направлениями представляются поставки специальных марок стали для машиностроения и строительного сектора развивающихся экономик. Однако ограничения США приведут к тому, что определенная часть поставляемого в страну металла будет перенаправлена на другие рынки, что будет способствовать снижению цен на сталь, опасается Борис Копейкин. Об этом говорил и глава немецкой ThyssenKrupp Europe AG Деннис Гримм: введение пошлин мало отразится на самой компании, но нанесет ущерб европейским рынкам, увеличив избыток мощности: те 23 млн тонн, которые Европа сегодня поставляет в США, останутся в Европейском экономическом пространстве. В мире и так существует заметный избыток действующих производственных мощностей в черной металлургии, даже не считая тех, что будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем, подчеркивает господин Копейкин.

Полина Трифонова