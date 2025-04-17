Эмир Катара сообщил о готовности сирийцев продолжать сотрудничество с Россией

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе состоявшейся ранее встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском. Об этом катарский лидер сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров в российской столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсудили с ним исторические связи между Сирией и Россией, которые носили и носят стратегический характер,— сказал господин Аль Тани.— И он настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов».

Эмир Катара прибыл в Москву сегодня, 17 апреля. В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также затронут украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД Катара в интервью ТАСС сообщали, что Тамим бен Хамад Аль Тани планирует обсудить с российским коллегой ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Украине.

Анастасия Домбицкая